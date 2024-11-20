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  4. «Дважды ей проигрывала, но теперь не боялась». Завацкая – о матче с Грабер
ITF
20 ноября 2024, 21:44 | Обновлено 20 ноября 2024, 21:48
161
0

«Дважды ей проигрывала, но теперь не боялась». Завацкая – о матче с Грабер

Катарина обыграла австрийскую соперницу в двух сетах

20 ноября 2024, 21:44 | Обновлено 20 ноября 2024, 21:48
161
0
«Дважды ей проигрывала, но теперь не боялась». Завацкая – о матче с Грабер
БТУ. Катарина Завацкая

Украинка Катарина Завацкая поделилась своими впечатлениями от подготовки к матчу против непростой соперницы Юлии Грабер.

«Когда узнали, что австрийки выставили Юлию Грабер, я сказала: дважды ей проигрывала, но не боюсь. Единственное, за что переживала, – хватит ли физических сил. Но Илья Марченко поддержал меня, сказал, что я справлюсь, и так и получилось.

У меня была такая внутренняя мотивация, что я стала генератором энергии для команды. Казалось, этой энергии хватало даже на двоих. Думаю, Надежда Киченок в паре тоже это почувствовала. Мы были как одно целое.

Эта победа над непростой соперницей стала дополнительным толчком. В парной игре мы чувствовали себя очень уверенно», – прокомментировала Завацкая.

Украинская теннисистка обыграла Юлию Грабер со счетом 6:2, 7:5.

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Олександр Сільченко Источник: Большой теннис Украины
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