«Дважды ей проигрывала, но теперь не боялась». Завацкая – о матче с Грабер
Катарина обыграла австрийскую соперницу в двух сетах
Украинка Катарина Завацкая поделилась своими впечатлениями от подготовки к матчу против непростой соперницы Юлии Грабер.
«Когда узнали, что австрийки выставили Юлию Грабер, я сказала: дважды ей проигрывала, но не боюсь. Единственное, за что переживала, – хватит ли физических сил. Но Илья Марченко поддержал меня, сказал, что я справлюсь, и так и получилось.
У меня была такая внутренняя мотивация, что я стала генератором энергии для команды. Казалось, этой энергии хватало даже на двоих. Думаю, Надежда Киченок в паре тоже это почувствовала. Мы были как одно целое.
Эта победа над непростой соперницей стала дополнительным толчком. В парной игре мы чувствовали себя очень уверенно», – прокомментировала Завацкая.
Украинская теннисистка обыграла Юлию Грабер со счетом 6:2, 7:5.
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