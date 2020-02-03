2010-е позади, но Месси способен оставаться на топ-уровне и в 2020-х

Гениальность аргентинца может оставаться вне времени…

  • 03.02.2020 13:18
  • 2443 просмотра
  • 15 комментариев
2010-е позади, но Месси способен оставаться на топ-уровне и в 2020-х
© Твиттер Барселоны

Конец минувшего и начало нынешнего года ознаменованы всевозможными подведениями итогов десятилетия – наверняка вы уже видели множество рейтингов лучших футболистов 2010-х в том или ином клубе, либо же в том или ином турнире. Конечно, кто-то и сейчас начнет спорить, что десятилетие завершится как раз в нынешнем году, а потому подобные итоги, если и подводить, то нужно через год, а не досрочно, но на нашу сегодняшнюю тему материала подобные разговоры совершенно точно не способны оказать ни малейшего влияния.

Действительно, год – это довольно большой отрезок в футбольной жизни. Для любого игрока, что и доказал, например, Лука Модрич, ставший обладателем Золотого мяча-2018, но не набравший ни единого голоса респондентов в аналогичном опросе за право получить награду по итогам 2019 года. Подобное утверждение является истинным абсолютно для любого футболиста, но не для Лионеля Месси.

За последние десять лет этот игрок «Барселоны» сумел превзойти все существующие стандарты в футболе и возвыситься до уровня величайшего игрока всех времен. Из ныне действующих футболистов абсолютно никто, кроме еще одного такого же «гения эпохи» Криштиану Роналду, не способен сравниться с игрой и результатами Лионеля Месси. Если среднестатистический игрок атаки в современном футболе считает достижением 30 забитых мячей за сезон, после чего он готов заказывать и открывать бутылку самого дорогого французского вина, то для Месси подобные цифры абсолютно ничтожны. В девяти из десяти последних сезонов Лионелю удается забивать 50 и более мячей за сезон. Единственный, в котором он не смог выйти на такую цифру, ознаменовался для аргентинца «всего лишь» 45 голами. В 2012-м же календарном году на счету Месси оказался 91 забитый мяч – просто сверхчеловеческий показатель, даже приблизиться к которому для 99,99% футболистов современности и будущего будет абсолютно не под силу.

 

 

Поэтому итоги десятилетия для Лионеля Месси можно смело подводить, как сегодня, так и через год, не боясь существенно ошибиться в выводах. Эта декада стала настоящим временем Месси. Спорить с подобным тезисом бесполезно, однако интересно, можно ли будет и следующие десять лет назвать декадой Месси? Для ответа на этот вопрос можно сколько угодно привлекать в союзники статистику или иные научно-исследовательские направления, однако все свое время в футболе Месси не играет по обычным правилам, которые свойственны для всех остальных игроков. Он, как утверждают многие, кто выходил играть вместе с ним, либо же против него, настоящий «инопланетянин», потому предугадать, на каком уровне окажется способен выступать Лео в следующие десять лет – задача не такая и простая.

Да, прямо сейчас Месси 32 года, а потому несложно посчитать, что спустя десять лет ему будет уже 42. Многие думают, что к тому периоду Лионель выйдет на пенсию и, вероятно, окажутся правы. Сам аргентинец недавно также заговорил о скором завершении карьеры, но в этом вопросе все будет зависеть исключительно от решения самого Месси. В настоящий момент он выглядит так же хорошо, как и раньше. При этом, после ухода из «Барселоны» Хави и Иньесты, команда стала еще более «мессизависимой». Однако, если Лео все-таки пожелает задержаться в футболе еще лет на 5-7, то ему придется что-то существенно менять в своей игре.

Что конкретно? Скорее всего, свою позицию на поле. Прямо сейчас Лионель Месси – это футболист из атакующей тройки «Барселоны», который делает разницу преимущественно в финальной трети поля, разрывая шаблонно мыслящую оборону соперников на мелкие кусочки. Такая позиция позволяет Месси штамповать голевые рекорды, практически вплотную приблизившись даже к величайшему достижению Пеле, считавшемуся ранее едва ли не вечным. Но годы неизменно будут брать свое, и если Месси не пожелает выжать себя по полной, сохранив таким образом силы еще на пару-тройку вполне успешных сезонов, то ему придется отходить в глубину поля.

По сути, Месси за последние четыре года уже сделал определенный шажок к менее широкой зоне действий на поле. Чтобы понять это, достаточно сравнить тепловую карту футболиста по итогам сезона-2015/16 с той, которая есть у него в сезоне нынешнем. Здесь сразу заметно, что сейчас Месси куда больше фокусируется на зоне возле правого угла штрафной соперника, причем в саму штрафную, как и на фланг, смещается все реже.

Помимо способности забивать великолепные голы, Месси умеет выполнять абсолютно гениальные передачи. Неслучайно, именно аргентинец является ныне безоговорочным лидером топ-5 чемпионатов Европы по интенсивности выполнения так называемых умных передач (пасов, придающих атакам команды креативное направление). В среднем за матч на счету Месси статистики фиксируют ныне по 5,8 умных передач, в то время как у ближайших преследователей в лице Неймара из ПСЖ и Эдегора из «Реал Сосьедада» аналогичные показатели куда меньше – 4,4 и 4,3 соответственно. Подтверждение этому – последний матч Ла Лиги против «Леванте», в котором две голевые передачи Месси на Фати решили исход противостояния.

Иными словами, Месси в ближайшие годы вполне может отойти на позицию, в которой блистал Хави. Аргентинец способен блестяще читать игру и видеть возможности, возникающие перед партнерами, на несколько шагов вперед, а потому, как только Лионель поймет, что его ноги больше не способны столь быстро и технично нести его вперед, ему просто нужно отодвинуться немного в глубину поля. Возможность диктовать темп игры и управлять ею – едва ли не идеальный вариант для развития карьеры Месси на ближайшую декаду. Конечно, количество голов в исполнении Лео пойдет на спад, но вот число ассистов неизменно поползет вверх.

Безусловно, полностью раскрыть такие возможности Месси и переориентировать его игру на иное направление должен помочь аргентинцу и тренерский состав «Барселоны», в котором недавно как раз произошли изменения. В способности Эрнесто Вальверде дать что-то новое для карьеры Месси возникали серьезные и вполне обоснованные сомнения, но вот его преемник Кике Сетьен пока также выглядит весьма спорной кандидатурой для максимально успешных метаморфоз в позиционной игре лидера «Барселоны».

Наиболее подходящим тренером, который смог бы помочь обеспечить футбольное долголетие Месси, видится Хосеп Гвардиола. Именно он изначально поощрял отход Лионеля в глубину поля и при нем аргентинец эволюционировал от флангового футболиста через фальшивую девятку до универсального игрока атакующего трио. Вероятно, сейчас именно Гвардиола мог бы помочь Месси максимально качественно и эффективно эволюционировать к футболисту по типу Хави или даже Пирло, однако возвращение Пепа на «Камп Ноу» в ближайшее время вряд ли будет реальным.

Впрочем, и без Гвардиолы Месси способен претендовать на футбольное долгожительство. Все потому, что это игрок, для которого абсолютно неинтересны шаблоны или средние показатели. Он не равняется на них, равно как и вряд ли будет ориентироваться на среднестатистический для футбола выход игрока на пенсию. А раз так, то нам, современникам, предстоит еще определенный период истинного наслаждения игрой гения. Просто, быть может, спустя год или два он немного изменит свою позицию на поле…

Алексей СЛИВЧЕНКО

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 03.02.2020 14:46
    0
    HAMmerTIME, 03.02.2020 14:42
    а причём тут жизнь?? Жизнь начинается с 0, а нулевого года не было. Почитай историю годового исчисления.
    Мне ничего уже читать не надо. Всё уже перечитано и меня всё устраивает. Но всегда найдётся зануда-поправильщик. Ну сказал, то и сказал. Ну написал, то и написал. Зачем как репей цепляться за штаны? Лучше бы про Месси что то написал, как я в первом своём комменте.
    Ссылка
    HAMmerTIME
    online
      HAMmerTIME, 03.02.2020 14:42
    0
    Виктор Иванов, 03.02.2020 14:41
    А жизнь то начали считать с 0, а не с 1
    а причём тут жизнь?? Жизнь начинается с 0, а нулевого года не было. Почитай историю годового исчисления.
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 03.02.2020 14:41
    0
    HAMmerTIME, 03.02.2020 14:40
    Я автору статьи написал первый коммент, а не собеседникам в чате. Для написания статьи как раз грамотность требуется.
    Есть контакт с редакцией.
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 03.02.2020 14:41
    0
    HAMmerTIME, 03.02.2020 14:31
    Иди в первый класс и не позорься. На палочках научись считать. Десятилетие отсчитывается от 2011 до 2020. Не позорился бы хоть и погуглил, безграмотный. Также как и с 21 веком. он начался в 2001, а не в 2000.
    А жизнь то начали считать с 0, а не с 1
    Ссылка
    HAMmerTIME
    online
      HAMmerTIME, 03.02.2020 14:40
    -1
    Виктор Иванов, 03.02.2020 14:39
    Чувак. Ты в курсе хоть, что в чате грамотность не требуется? Можно на Олбанском, а можно сленгом общаться. Пойди в танках поумничай, когда надо общаться моментально с командой Да не забудь там ставить ","
    Я автору статьи написал первый коммент, а не собеседникам в чате. Для написания статьи как раз грамотность требуется.
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 03.02.2020 14:39
    0
    HAMmerTIME, 03.02.2020 14:23
    Хоть бы погуглил, дятел. Две буквы "М" себе на голову нацепи. Позорище безграмотное.
    Чувак. Ты в курсе хоть, что в чате грамотность не требуется? Можно на Олбанском, а можно сленгом общаться. Пойди в танках поумничай, когда надо общаться моментально с командой Да не забудь там ставить ","
    Ссылка
    sergienko_v.i
      sergienko_v.i, 03.02.2020 14:38
    0
    Трудно представить,что было бы с Барсой без него
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    karaim2011
    online
      karaim2011, 03.02.2020 14:36
    +1
    Такое...
    Игра в сборной говорит обратное...
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    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 03.02.2020 14:35
    +1
    Надоел уже. Пора новым персонажам появиться.
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    HAMmerTIME
    online
      HAMmerTIME, 03.02.2020 14:31
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 03.02.2020 14:29
    Ты что такое "сарказм" знаешь?Слово "грамматей" как раз из него было. А ты таки безграмотный, потому что "десятилетие" отсчитывается от 0 до 9, а не от 0 до 0 или от 1 до 0. Стало быть "2010-е" это от 2010 до 2019.
    Иди в первый класс и не позорься. На палочках научись считать. Десятилетие отсчитывается от 2011 до 2020. Не позорился бы хоть и погуглил, безграмотный. Также как и с 21 веком. он начался в 2001, а не в 2000.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 03.02.2020 14:29
    -1
    HAMmerTIME, 03.02.2020 14:23
    Хоть бы погуглил, дятел. Две буквы "М" себе на голову нацепи. Позорище безграмотное.
    Ты что такое "сарказм" знаешь?Слово "грамматей" как раз из него было. А ты таки безграмотный, потому что "десятилетие" отсчитывается от 0 до 9, а не от 0 до 0 или от 1 до 0. Стало быть "2010-е" это от 2010 до 2019.
    Ссылка
    HAMmerTIME
    online
      HAMmerTIME, 03.02.2020 14:23
    +1
    steelmaker, 03.02.2020 14:18
    главное, чтобы читатели были все такие же грамотные как ты, а то ж куда мир без грАММАтеев
    Хоть бы погуглил, дятел. Две буквы "М" себе на голову нацепи. Позорище безграмотное.
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 03.02.2020 14:18
    0
    HAMmerTIME, 03.02.2020 14:04
    Не удивительно, что в Спорт.юа работают безграмотные. 2010-е ещё не позади. Ещё целый год остался.
    главное, чтобы читатели были все такие же грамотные как ты, а то ж куда мир без грАММАтеев
    Ссылка
    HAMmerTIME
    online
      HAMmerTIME, 03.02.2020 14:04
    -1
    Не удивительно, что в Спорт.юа работают безграмотные. 2010-е ещё не позади. Ещё целый год остался.
    Ссылка
    ttt
      ttt, 03.02.2020 13:28
    +1
    Вчера после паса месси голевого заматюкался первый раз в году
    Ссылка
    karaim2011
    online
      karaim2011, 03.02.2020 14:36
    +1
    Такое...
    Игра в сборной говорит обратное...
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 03.02.2020 14:35
    +1
    Надоел уже. Пора новым персонажам появиться.
    Ссылка
    HAMmerTIME
    online
      HAMmerTIME, 03.02.2020 14:23
    +1
    steelmaker, 03.02.2020 14:18
    главное, чтобы читатели были все такие же грамотные как ты, а то ж куда мир без грАММАтеев
    Хоть бы погуглил, дятел. Две буквы "М" себе на голову нацепи. Позорище безграмотное.
    Ссылка
    ttt
      ttt, 03.02.2020 13:28
    +1
    Вчера после паса месси голевого заматюкался первый раз в году
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 03.02.2020 14:46
    0
    HAMmerTIME, 03.02.2020 14:42
    а причём тут жизнь?? Жизнь начинается с 0, а нулевого года не было. Почитай историю годового исчисления.
    Мне ничего уже читать не надо. Всё уже перечитано и меня всё устраивает. Но всегда найдётся зануда-поправильщик. Ну сказал, то и сказал. Ну написал, то и написал. Зачем как репей цепляться за штаны? Лучше бы про Месси что то написал, как я в первом своём комменте.
    Ссылка
    HAMmerTIME
    online
      HAMmerTIME, 03.02.2020 14:42
    0
    Виктор Иванов, 03.02.2020 14:41
    А жизнь то начали считать с 0, а не с 1
    а причём тут жизнь?? Жизнь начинается с 0, а нулевого года не было. Почитай историю годового исчисления.
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 03.02.2020 14:41
    0
    HAMmerTIME, 03.02.2020 14:40
    Я автору статьи написал первый коммент, а не собеседникам в чате. Для написания статьи как раз грамотность требуется.
    Есть контакт с редакцией.
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 03.02.2020 14:41
    0
    HAMmerTIME, 03.02.2020 14:31
    Иди в первый класс и не позорься. На палочках научись считать. Десятилетие отсчитывается от 2011 до 2020. Не позорился бы хоть и погуглил, безграмотный. Также как и с 21 веком. он начался в 2001, а не в 2000.
    А жизнь то начали считать с 0, а не с 1
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 03.02.2020 14:39
    0
    HAMmerTIME, 03.02.2020 14:23
    Хоть бы погуглил, дятел. Две буквы "М" себе на голову нацепи. Позорище безграмотное.
    Чувак. Ты в курсе хоть, что в чате грамотность не требуется? Можно на Олбанском, а можно сленгом общаться. Пойди в танках поумничай, когда надо общаться моментально с командой Да не забудь там ставить ","
    Ссылка
    sergienko_v.i
    online
      sergienko_v.i, 03.02.2020 14:38
    0
    Трудно представить,что было бы с Барсой без него
    Ссылка
    HAMmerTIME
    online
      HAMmerTIME, 03.02.2020 14:31
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 03.02.2020 14:29
    Ты что такое "сарказм" знаешь?Слово "грамматей" как раз из него было. А ты таки безграмотный, потому что "десятилетие" отсчитывается от 0 до 9, а не от 0 до 0 или от 1 до 0. Стало быть "2010-е" это от 2010 до 2019.
    Иди в первый класс и не позорься. На палочках научись считать. Десятилетие отсчитывается от 2011 до 2020. Не позорился бы хоть и погуглил, безграмотный. Также как и с 21 веком. он начался в 2001, а не в 2000.
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 03.02.2020 14:18
    0
    HAMmerTIME, 03.02.2020 14:04
    Не удивительно, что в Спорт.юа работают безграмотные. 2010-е ещё не позади. Ещё целый год остался.
    главное, чтобы читатели были все такие же грамотные как ты, а то ж куда мир без грАММАтеев
    Ссылка
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