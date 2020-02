2010-е позади, но Месси способен оставаться на топ-уровне и в 2020-х

Конец минувшего и начало нынешнего года ознаменованы всевозможными подведениями итогов десятилетия – наверняка вы уже видели множество рейтингов лучших футболистов 2010-х в том или ином клубе, либо же в том или ином турнире. Конечно, кто-то и сейчас начнет спорить, что десятилетие завершится как раз в нынешнем году, а потому подобные итоги, если и подводить, то нужно через год, а не досрочно, но на нашу сегодняшнюю тему материала подобные разговоры совершенно точно не способны оказать ни малейшего влияния.

Действительно, год – это довольно большой отрезок в футбольной жизни. Для любого игрока, что и доказал, например, Лука Модрич, ставший обладателем Золотого мяча-2018, но не набравший ни единого голоса респондентов в аналогичном опросе за право получить награду по итогам 2019 года. Подобное утверждение является истинным абсолютно для любого футболиста, но не для Лионеля Месси.

За последние десять лет этот игрок «Барселоны» сумел превзойти все существующие стандарты в футболе и возвыситься до уровня величайшего игрока всех времен. Из ныне действующих футболистов абсолютно никто, кроме еще одного такого же «гения эпохи» Криштиану Роналду, не способен сравниться с игрой и результатами Лионеля Месси. Если среднестатистический игрок атаки в современном футболе считает достижением 30 забитых мячей за сезон, после чего он готов заказывать и открывать бутылку самого дорогого французского вина, то для Месси подобные цифры абсолютно ничтожны. В девяти из десяти последних сезонов Лионелю удается забивать 50 и более мячей за сезон. Единственный, в котором он не смог выйти на такую цифру, ознаменовался для аргентинца «всего лишь» 45 голами. В 2012-м же календарном году на счету Месси оказался 91 забитый мяч – просто сверхчеловеческий показатель, даже приблизиться к которому для 99,99% футболистов современности и будущего будет абсолютно не под силу.

📊 — Lionel Messi in the last decade:



🥇 = 'most'



- 579 goals (🥇)

- 230 assists (🥇)

- 89.6 minutes per goal (🥇)

- 64.1 minutes per assist (🥇)

- 5 Ballon d'Or's (🥇)

- 6 FIFA POTY (🥇)

- 6 European Golden Shoe (🥇)

- 4 IFFHS Best Playmaker (🥇)

- 259 MOTM (🥇)



Domination. pic.twitter.com/LlSRNQT7za