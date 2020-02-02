Дубль Фати с передач Месси принес победу Барселоне над Леванте

2 февраля прошли матчи 22-го тура испанской Ла Лиги. Дубль 17-летнего Ансу Фати с передач Лионеля Месси принес победу «Барселоне» над «Леванте» (2:1).
Турнирную таблицу возглавляют: «Реал» Мадрид (49 очков), «Барселона» (46), далее идут: «Хетафе» и «Севилья» (по 39), «Валенсия» (37), «Атлетико» (36).
Ла Лига. 22-й тур
«Леганес» – «Реал Сосьедад» – 2:1
Голы: Омеруо, 49, Оскар Родригес, 90+4 – Александр Исак, 20.
«Эйбар» – «Бетис» – 1:1
Голы: Фекир, 7 (0:1). Орельяна, 15, пенальти (1:1).
«Атлетик» – «Хетафе» – 0:2
Голы: Суарес, 36 (0:1). Мата, 50, пенальти (0:2).
«Вильярреал» – «Осасуна» – 3:1
Голы: Пако Алькасер, 45+1 (1:0). Эрнандес, 48 (1:1). Пенья, 54 (2:1). Касорла, 59, пенальти (3:1).
«Севилья» – «Алавес» – 1:1
Голы: Хоселу, 70 (0:1). Окампос, 77, пенальти (1:1).
«Барселона» – «Леванте» – 2:1
Голы: Фати, 30 (1:0). Фати, 31 (2:0). Рочина, 90+2 (2:1).
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле, Ракитич, Бускетс, де Йонг (Артур, 80), Месси, Гризманн (Сержи Роберто, 71), Фати (Пуч, 87).
«Леванте»: Фернандес, Везу, Тоньо, Постиго, Мирамон, Рочина, Кампанья, Вукчевич (Барди, 80), Мелеро (Эрнани, 60), Рохер, Моралес (Майораль, 60).
Предупреждения: Пике, 65. Жорди Альба, 65.
Судья: Кордеро Вега (Испания).
Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.