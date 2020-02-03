В заключительном матче 22-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» дома обыграла «Леванте» со счетом 2:1. Дубль сделал 17-летний Ансу Фати.
Лучшие моменты матча Барселона - Леванте
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Рубен Рочина (Леванте).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
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Источник — Sport.ua
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