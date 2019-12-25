Месси в 2020 году имеет шансы побить «вечный» рекорд Пеле

Для этого нужно оставаться на своем бомбардирском уровне

  • 25.12.2019 17:13
  • 4534 просмотра
  • 2 комментария
Месси в 2020 году имеет шансы побить «вечный» рекорд Пеле
© AS

Легендарный бразилец Пеле в составе «Сантоса» забил 643 гола и удерживает рекорд мирового футбола по количеству голов в составе одной команды.

Однако уже в 2020 году, вероятно, этот рекорд, который называют вечным, сумеет побить Лионель Месси.

После очередного года с 50+ голами аргентинский форвард добрался до показателя в 618 мячей в официальных матчах за «Барселону».

В итоге Месси хватит всего 26 голов, чтобы обойти Пеле.

Игрок забил 432 гола в Ла Лиге, 114 в Лиге чемпионов, 51 в Кубке Испании, 18 в Суперкубке Испании, 5 на Клубном чемпионате мира и 3 в Европейском Суперкубке.

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Источник — As.com

(22 голоса)

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Комментарии
    Maradona
    online
      Maradona, 25.12.2019 17:43
    -3
    Ні ні, там ще у Ромаріо більше тисячі
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.12.2019 17:20
    +15
    При всём уважении к легендарному бразильцу, я считаю что Месси давно превзошёл его по всем статьям.Тогда был совсем другой футбол, не было таких скоростей, не было лиги чемпионов. Где играл Пеле и где играет Месси? Это Небо и Земля, да простят меня фанаты Пеле, если такие есть...
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.12.2019 17:20
    +15
    При всём уважении к легендарному бразильцу, я считаю что Месси давно превзошёл его по всем статьям.Тогда был совсем другой футбол, не было таких скоростей, не было лиги чемпионов. Где играл Пеле и где играет Месси? Это Небо и Земля, да простят меня фанаты Пеле, если такие есть...
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