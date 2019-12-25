Месси в 2020 году имеет шансы побить «вечный» рекорд Пеле

Легендарный бразилец Пеле в составе «Сантоса» забил 643 гола и удерживает рекорд мирового футбола по количеству голов в составе одной команды.
Однако уже в 2020 году, вероятно, этот рекорд, который называют вечным, сумеет побить Лионель Месси.
После очередного года с 50+ голами аргентинский форвард добрался до показателя в 618 мячей в официальных матчах за «Барселону».
В итоге Месси хватит всего 26 голов, чтобы обойти Пеле.
Игрок забил 432 гола в Ла Лиге, 114 в Лиге чемпионов, 51 в Кубке Испании, 18 в Суперкубке Испании, 5 на Клубном чемпионате мира и 3 в Европейском Суперкубке.
Источник — As.com
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