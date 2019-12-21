Месси снова сделал это. Очередной год с 50+ голами

Сегодня в матче чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Алавес», а один из четырех голов каталонцев забил форвард Лионель Месси.
Таким образом аргентинец успел добраться до показателя в 50 забитых мячей за календарный год. Так как для «Барселоны» это последний матч года, Месси завершит его на отметке в 50 голов.
Лионель забивает 50+ голов в девятый раз за последние 10 лет. Лучшим для него был 2012 год - 91 мяч за клубную команду и сборную Аргентины.
Худшим - 2013 год с 45 мячами.
2010: 60— Squawka Football (@Squawka) December 21, 2019
2011: 59
2012: 91
2013: 45
2014: 58
2015: 52
2016: 59
2017: 54
2018: 51
2019: 50
Lionel Messi has scored 50+ goals for club & country in nine of the last ten years. 🐐 pic.twitter.com/xxlQGSzwNV
Источник — Sport.ua
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