Месси снова сделал это. Очередной год с 50+ голами

Сегодня в матче чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Алавес», а один из четырех голов каталонцев забил форвард Лионель Месси.

Таким образом аргентинец успел добраться до показателя в 50 забитых мячей за календарный год. Так как для «Барселоны» это последний матч года, Месси завершит его на отметке в 50 голов.

Лионель забивает 50+ голов в девятый раз за последние 10 лет. Лучшим для него был 2012 год - 91 мяч за клубную команду и сборную Аргентины.

Худшим - 2013 год с 45 мячами.

2010: 60

2011: 59

2012: 91

2013: 45

2014: 58

2015: 52

2016: 59

2017: 54

2018: 51

2019: 50



Lionel Messi has scored 50+ goals for club & country in nine of the last ten years. 🐐 pic.twitter.com/xxlQGSzwNV