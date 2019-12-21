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Месси снова сделал это. Очередной год с 50+ голами

Аргентинец к концу года оформил 5 десятков мячей

  • 21.12.2019 18:53
  • 950 просмотров
  • 1 комментарий
Месси снова сделал это. Очередной год с 50+ голами
© twitter.com/FCBarcelona

Сегодня в матче чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Алавес», а один из четырех голов каталонцев забил форвард Лионель Месси.

Таким образом аргентинец успел добраться до показателя в 50 забитых мячей за календарный год. Так как для «Барселоны» это последний матч года, Месси завершит его на отметке в 50 голов.

Лионель забивает 50+ голов в девятый раз за последние 10 лет. Лучшим для него был 2012 год - 91 мяч за клубную команду и сборную Аргентины.

Худшим - 2013 год с 45 мячами.

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    pahentrahen
      pahentrahen, 21.12.2019 19:03
    +1
    Вот и поэтому золой мяч.
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    pahentrahen
      pahentrahen, 21.12.2019 19:03
    +1
    Вот и поэтому золой мяч.
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