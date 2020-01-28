ФОТО. Дель Потро выложил фото после второй операции на колене

Аргентинец получил травму правого колена в 2018 году

  • 28.01.2020 04:57
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ФОТО. Дель Потро выложил фото после второй операции на колене
© Twitter. Хуан Мартин дель Потро

Бывшая третья ракетка мира, Хуан Мартин дель Потро из Аргентины, перенес вторую операцию на коленной чашечке.

Дель Потро получил травму правого колена в 2018 году, а после возвращения в тур снова повредил его.

Аргентинец написал в соцсети Instagram: «Возвращаюсь домой, буду отдыхать. Еще раз большое спасибо за любовь и поддержку, которые вы дарите в эти трудные времена. Крепко всех обнимаю!»

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Источник — Twitter

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