ФОТО. Дель Потро выложил фото после второй операции на колене

Бывшая третья ракетка мира, Хуан Мартин дель Потро из Аргентины, перенес вторую операцию на коленной чашечке.
Дель Потро получил травму правого колена в 2018 году, а после возвращения в тур снова повредил его.
Аргентинец написал в соцсети Instagram: «Возвращаюсь домой, буду отдыхать. Еще раз большое спасибо за любовь и поддержку, которые вы дарите в эти трудные времена. Крепко всех обнимаю!»
👍 @delpotrojuan recovering after surgery on his right knee in Miami. pic.twitter.com/tFvvoyHkFT— ATP Tour (@atptour) January 27, 2020
Источник — Twitter
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