Australian Open. Братья Брайаны сыграли прощальный матч на турнире

Самый успешный дуэт современности в мужском теннисе, братья Брайаны, сыграл свой прощальный матч в рамках Открытого чемпионата Австралии.

В 1/8 финала AO Боб и Майк уступили четвертым сеяным Ивану Додигу и Филипу Полашеку.

Australian Open. 1/8 финала парного разряда

Боб Брайан / Майк Брайан (оба – США) – Иван Додиг (Хорватия) / Филип Полашек (Словакия) – 3:6, 4:6

Напомним, 41-летние братья Брайаны шесть раз побеждали на австралийском мейджоре (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013).

🏆 2006

🏆 2007

🏆 2009

🏆 2010

🏆 2011

🏆 2013



What a run these two have had at the #AusOpen@Bryanbros | @Bryanbrothers pic.twitter.com/WTyIUU8Pbz