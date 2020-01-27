Australian Open. Братья Брайаны сыграли прощальный матч на турнире

Легендарный американский дуэт остановился в 1/8 финала парного турнира

  • 27.01.2020 09:27
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Australian Open. Братья Брайаны сыграли прощальный матч на турнире
© ATP. Братья Брайаны
Самый успешный дуэт современности в мужском теннисе, братья Брайаны, сыграл свой прощальный матч в рамках Открытого чемпионата Австралии.
 
В 1/8 финала AO Боб и Майк уступили четвертым сеяным Ивану Додигу и Филипу Полашеку.
 
Australian Open. 1/8 финала парного разряда
Боб Брайан / Майк Брайан (оба – США) – Иван Додиг (Хорватия) / Филип Полашек (Словакия) – 3:6, 4:6
 
Напомним, 41-летние братья Брайаны шесть раз побеждали на австралийском мейджоре (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013).
 
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Источник — Sport.ua

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