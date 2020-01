Конец эпохи МЮ. Ливерпуль готовится стать лидером АПЛ по доходам

Свой последний к текущему моменту титул чемпиона Англии «Манчестер Юнайтед» добыл в сезоне-2012/13. Это был последний год работы с командой легендарного Алекса Фергюсона, которому удалось сделать из «красных дьяволов» не просто машину по завоеванию трофеев, но и клуб, в который с каким-то безумством потекли деньги.

Если в конце 90-х и начале «нулевых» быть болельщиком «Манчестер Юнайтед» было трендово (глорихантерство никто не отменял), то сейчас, когда «Ливерпуль» готов взять свой первый титул чемпиона Англии за последние тридцать лет, симпатизировать «красным дьяволам» становится далеко не так увлекательно. И дело даже не в игровом рисунке «Манчестер Юнайтед», который если и существует, то где-то в глубинных фантазиях Уле-Гуннара Сульшера, а в том, что уже в этом сезоне «красные дьяволы» всерьез рискуют потерять еще и лидерство по доходам в английском футболе.

В случае, если это произойдет, то на лицо все признаки того, что «Ливерпуль» сможет доминировать в английском футболе в течение ближайшего десятилетия. Да, Юрген Клопп не хочет говорить о том, что ему по силам повторить достижение Фергюсона, отработав с «красными» несколько десятков лет и принеся клубу невероятное количество трофеев, но реалии таковы, что в футболе с каждым годом шансы на победу увеличиваются именно у того, кто имеет более серьезную финансовую базу с тенденцией к росту доходов.

На протяжении нескольких десятилетий структура, выстроенная Алексом Фергюсоном и Дэвидом Гиллом, казалась нерушимой. Даже отход от дел шотландца в 2013 году всерьез не изменил ситуацию – «Манчестер Юнайтед» перестал реально претендовать на «золото» в АПЛ, но имел настолько серьезное имя (читай, бренд) в футбольном мире, что мог спокойно заколачивать сотни миллионов фунтов даже при весьма декларативных попытках претендовать на высокие места и трофеи.

Но всему рано или поздно приходит конец. Подобная стратегия обязана была хотя бы раз в несколько лет подтверждаться спортивными достижениями, с чем у «Манчестер Юнайтед» что при Мойесе, что при ван Гале, что при Моуриньо, что при нынешнем «рулевом» в лице Сульшера вырисовались огромные проблемы. Все 27 предыдущих лет с момента основания Премьер-лиги именно «Манчестер Юнайтед» удавалось быть лидером турнира по доходам. Сейчас тенденции таковы, что если не по итогам нынешнего, то уж точно в сезоне-2020/21 «Ливерпуль» обойдет «Юнайтед». Без сомнений это состоится при условии, что «красные дьяволы» не пробьются в Лигу чемпионов.

Сегодня вся АПЛ, возможно, находится на пороге новой эпохи, олицетворять которую будет «Ливерпуль». Ситуация похожа на ту, которая возникла в начале 90-х годов минувшего века. В 80-х, напомним, «Ливерпуль» был безоговорочным лидером в Англии, а также доминировал в Европе. До трагедии на «Эйзеле» и последовавшего за ней запрета от УЕФА для английских клубов, «Ливерпуль» завоевал четыре Кубка европейских чемпионов в период с 1977 по 1984 годы.

Общеизвестно, что после прихода на пост менеджера «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон сказал, дескать, его главная задача – «сбросить «Ливерпуль» с их гребаного насеста». Делать это шотландец и его команда начали в 1993 году, когда «красные дьяволы» впервые после 26-летней паузы завоевали титул чемпиона Англии.

Что касается финансов, то опережать «Ливерпуль» манчестерский клуб начал еще в конце 80-х. Удавалось это «Юнайтед» за счет большей вместительности стадиона «Олд Траффорд», ведь в те времена именно продажа билетов являлась серьезной частью общего дохода клуба в английском футболе. С наступлением эпохи мерчандайзинга «Манчестер Юнайтед» стал первым клубом в Англии, которому удалось наладить массовую продажу футболок и прочей атрибутики как в родной стране, так и за ее пределами. К 1995 году «красные дьяволы» имели втрое больший доход по сравнению с «Ливерпулем».

#Liverpool could earn more money than #ManchesterUnited for the first time in 28 years. They have not had a higger revenue since 1992 and were more than £200m behind #MUFC only 4 seasons ago. #LFC had revenues of £533m last season, against United's £627.1m #LFCMUN #LIVMUN pic.twitter.com/RZ02Y47c1O