Не оправдал ожиданий? Ливерпуль разочаровался в игроке за 80 млн евро
Руководство английского клуба недовольно результатами уругвайца
Форвард английского «Ливерпуля» Дарвин Нуньес разочаровал руководство команды и будет выставлен на трансфер.
Уругвайский футболист показывает нестабильные результаты после перехода в АПЛ и не стал за это время полноценным игроком основного состава. «Мерсисайдцы» готовы выслушать любые предложения, однако установили минимальную цену на игрока – 60 млн евро.
Главным претендентом на уругвайца считается «Ньюкасл», но руководство «сорок» считает эту цену слишком высокой и пока не готово делать предложение «Ливерпулю».
В этом сезоне Дарвин провел за «мерсисайдцев» 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Нуньес проводит в Англии третий сезон – в 2022 году перешел в АПЛ из «Бенфики» за 80 млн евро.
Ранее сообщалось, что звездный игрок «Реала» может перебраться в английский чемпионат.
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