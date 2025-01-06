Не оправдал ожиданий? Ливерпуль разочаровался в игроке за 80 млн евро

Форвард английского «Ливерпуля» Дарвин Нуньес разочаровал руководство команды и будет выставлен на трансфер.

Уругвайский футболист показывает нестабильные результаты после перехода в АПЛ и не стал за это время полноценным игроком основного состава. «Мерсисайдцы» готовы выслушать любые предложения, однако установили минимальную цену на игрока – 60 млн евро.

Главным претендентом на уругвайца считается «Ньюкасл», но руководство «сорок» считает эту цену слишком высокой и пока не готово делать предложение «Ливерпулю».

В этом сезоне Дарвин провел за «мерсисайдцев» 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Нуньес проводит в Англии третий сезон – в 2022 году перешел в АПЛ из «Бенфики» за 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что звездный игрок «Реала» может перебраться в английский чемпионат.