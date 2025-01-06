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  4. Не оправдал ожиданий? Ливерпуль разочаровался в игроке за 80 млн евро
Англия
06 января 2025, 12:13 | Обновлено 06 января 2025, 12:14
1553
1

Не оправдал ожиданий? Ливерпуль разочаровался в игроке за 80 млн евро

Руководство английского клуба недовольно результатами уругвайца

06 января 2025, 12:13 | Обновлено 06 января 2025, 12:14
1553
1
Не оправдал ожиданий? Ливерпуль разочаровался в игроке за 80 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Форвард английского «Ливерпуля» Дарвин Нуньес разочаровал руководство команды и будет выставлен на трансфер.

Уругвайский футболист показывает нестабильные результаты после перехода в АПЛ и не стал за это время полноценным игроком основного состава. «Мерсисайдцы» готовы выслушать любые предложения, однако установили минимальную цену на игрока – 60 млн евро.

Главным претендентом на уругвайца считается «Ньюкасл», но руководство «сорок» считает эту цену слишком высокой и пока не готово делать предложение «Ливерпулю».

В этом сезоне Дарвин провел за «мерсисайдцев» 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Нуньес проводит в Англии третий сезон – в 2022 году перешел в АПЛ из «Бенфики» за 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что звездный игрок «Реала» может перебраться в английский чемпионат.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ Дарвин Нуньес
Микола Титюк Источник: Football Insider
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Комментарии 1
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Gargantua81
я тоже удивлен его слабой игрой. вроде все есть для успеха, а не получается.
может надо просто сменить команду.
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