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  4. Уже в январе. Ливерпуль готов продать суперзвезду в Реал за смешную сумму
Англия
06 января 2025, 12:19 | Обновлено 06 января 2025, 12:59
2328
4

Уже в январе. Ливерпуль готов продать суперзвезду в Реал за смешную сумму

Трент Александер-Арнольд может в ближайшее время сменить клубную прописку

06 января 2025, 12:19 | Обновлено 06 января 2025, 12:59
2328
4
Уже в январе. Ливерпуль готов продать суперзвезду в Реал за смешную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Мадридский «Реал» серьезно интересуется правым защитником английского «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, изначально планировалось, что 26-летний футболист присоединится к «сливочным» на правах свободного агента летом 2025 года, когда закончится его контракт с мерсисайдцами, но ситуация изменилась - «красные» готовы продать игрока прямо сейчас за 12 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил Тренту Александер-Арнольду новый многомиллионный контракт.

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Трент Александер-Арнольд Реал Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Комментарии 4
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Gargantua81
после матча с МЮ я их понимаю
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+4
Коментатор
Та не хоче він уже грати за Ліверпуль. 
Нехай іде,куди намилився. 
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+3
Андрій Шевченко
Після вчорашнього матчу ще Ліверпулю доплатити доведеться ...
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0
easterly
Продайте його разом з кондомом
Ответить
0
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