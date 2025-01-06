Уже в январе. Ливерпуль готов продать суперзвезду в Реал за смешную сумму

Мадридский «Реал» серьезно интересуется правым защитником английского «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, изначально планировалось, что 26-летний футболист присоединится к «сливочным» на правах свободного агента летом 2025 года, когда закончится его контракт с мерсисайдцами, но ситуация изменилась - «красные» готовы продать игрока прямо сейчас за 12 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил Тренту Александер-Арнольду новый многомиллионный контракт.