Уже в январе. Ливерпуль готов продать суперзвезду в Реал за смешную сумму
Трент Александер-Арнольд может в ближайшее время сменить клубную прописку
Мадридский «Реал» серьезно интересуется правым защитником английского «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, изначально планировалось, что 26-летний футболист присоединится к «сливочным» на правах свободного агента летом 2025 года, когда закончится его контракт с мерсисайдцами, но ситуация изменилась - «красные» готовы продать игрока прямо сейчас за 12 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил Тренту Александер-Арнольду новый многомиллионный контракт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рафаэлла Бекран сумела существенно испортить свою внешность
Группа Linkin Park стане гостем футбольного свята
Нехай іде,куди намилився.