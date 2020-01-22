Сетьен не включил в Месси в заявку на матч Кубка Испании

Каталонцы сыграют с «Ибицей» без своего лидера

  • 22.01.2020 08:29
  • 1216 просмотров
  • 1 комментарий
Сетьен не включил в Месси в заявку на матч Кубка Испании
© Twitter. Лионель Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч 1/16 финала Кубка Испании против «Ибицы». Аргентинец не попал в заявку на этот матч.

Заявка «Барселоны»:
Тер Штеген, Семеду, Ракитич, Артур, Нето, Лангле, Альба, Гризманн, Роберто, де Йонг, Видаль, Умтити, Жуниор, Перес, Пуч, Руис, Фати, Чуми.
 
Матч «Ибицы» и «Барселоны» состоится 22 января в 20:00 по Киеву.
 
 
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Источник — ФК Барселона

(2 голоса)

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Комментарии
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 22.01.2020 09:26
    0
    То, что Месси не включил - не удивительно, больше удивляет, что все остальные игроки основы в заявке.
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 22.01.2020 09:26
    0
    То, что Месси не включил - не удивительно, больше удивляет, что все остальные игроки основы в заявке.
    Ссылка
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