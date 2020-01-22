Сетьен не включил в Месси в заявку на матч Кубка Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч 1/16 финала Кубка Испании против «Ибицы». Аргентинец не попал в заявку на этот матч.
Заявка «Барселоны»:
Тер Штеген, Семеду, Ракитич, Артур, Нето, Лангле, Альба, Гризманн, Роберто, де Йонг, Видаль, Умтити, Жуниор, Перес, Пуч, Руис, Фати, Чуми.
Матч «Ибицы» и «Барселоны» состоится 22 января в 20:00 по Киеву.
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Источник — ФК Барселона
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