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Испания
04 мая 2024, 18:30 | Обновлено 04 мая 2024, 18:32
253
0

Три очка до выхода в ЛЧ. Цыганков и Довбик – в основе на матч с Барселоной

Украинцы сыграют в каталонском дерби

04 мая 2024, 18:30 | Обновлено 04 мая 2024, 18:32
253
0
Три очка до выхода в ЛЧ. Цыганков и Довбик – в основе на матч с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

В 19:30 начнется матч чемпионата Испании между Жироной и Барселоной. В составе хозяев в каталонском дерби выйдут хавбек Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.

Для Жироны матч может стать праздничным – победа гарантирует команде финиш в топ-4 и выход в Лигу чемпионов нового сезона.

Кроме того, Довбик с 19 голами лидирует в гонке бомбардиров. Ранее тренер Мичел заявил, что команде важно помочь украинцу стать лучшим в сезоне.

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Жирона Барселона Жирона - Барселона Артем Довбик Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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