Три очка до выхода в ЛЧ. Цыганков и Довбик – в основе на матч с Барселоной

В 19:30 начнется матч чемпионата Испании между Жироной и Барселоной. В составе хозяев в каталонском дерби выйдут хавбек Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.

Для Жироны матч может стать праздничным – победа гарантирует команде финиш в топ-4 и выход в Лигу чемпионов нового сезона.

Кроме того, Довбик с 19 голами лидирует в гонке бомбардиров. Ранее тренер Мичел заявил, что команде важно помочь украинцу стать лучшим в сезоне.