Испания04 мая 2024, 18:30 | Обновлено 04 мая 2024, 18:32
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Три очка до выхода в ЛЧ. Цыганков и Довбик – в основе на матч с Барселоной
Украинцы сыграют в каталонском дерби
04 мая 2024, 18:30 | Обновлено 04 мая 2024, 18:32
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В 19:30 начнется матч чемпионата Испании между Жироной и Барселоной. В составе хозяев в каталонском дерби выйдут хавбек Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.
Для Жироны матч может стать праздничным – победа гарантирует команде финиш в топ-4 и выход в Лигу чемпионов нового сезона.
Кроме того, Довбик с 19 голами лидирует в гонке бомбардиров. Ранее тренер Мичел заявил, что команде важно помочь украинцу стать лучшим в сезоне.
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