Месси – первый игрок, который забивает в Ла Лиге 16 лет подряд

В поединке 20-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» минимально обыграла «Гранаду» (1:0) благодаря голу Лионеля Месси.
32-летний аргентинский форвард впервые отличился в 2020 году. Он стал первым игроком, забивавшим в чемпионате Испании на протяжении 16 календарных лет.
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Источник — Twitter
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