Месси принес победу Барселоне, что позволило сравняться по очкам с Реалом

Турнирную таблицу возглавляют два гранда, набравшие по 43 очка

  • 19.01.2020 23:59
  • 717 просмотров
  • 2 комментария
Месси принес победу Барселоне, что позволило сравняться по очкам с Реалом
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19 января состоялись матчи 20-го тура испанской Ла Лиги. Ниже приведены их результаты. Гол Месси принес победу «Барселоне», что позволило сравняться по очкам с «Реалом». Лионель забил 14 голов в турнире и возглавляет список бомбардиров.
 
Турнирную таблицу возглавляют: «Барселона» и «Реал» Мадрид (по 43 очка), далее идут «Атлетико» и «Севилья» (по 35), «Хетафе» (33), «Реал Сосьедад» и «Валенсия» (по 31).
 
Ла Лига. 20-й тур
 
«Мальорка» – «Валенсия» – 4:1
 
Голы: Райльо, 7 (1:0). Будимир, 22 (2:0). Будимир, 41 (3:0). Родригес, 79 (4:0). Торрес, 82 (4:1).
 
«Бетис» – «Реал Сосьедад» – 3:0 
 
Голы: Борха Иглесиас, 27 (1:0). Хоакин, 44 (2:0). Каналес, 90+5 (3:0).
 
«Вильярреал» – «Эспаньол» – 1:2
 
Голы: Давид Лопес, 5 (0:1). Рауль де Томас, 47 (0:2). Касорла, 62, пенальти (1:2).
 
«Атлетик» – «Сельта» – 1:1 
 
Голы: Рафинья, 56 (0:1). Рауль Гарсия, 76, пенальти (1:1).
 
«Барселона» – «Гранада» – 1:0
 
Гол: Месси, 76.
 
«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Пуч, 71), Видаль (Артур, 83), Месси, Гризманн, Фати (Перес, 79).
 
«Гранада»: Силва, Диас, Дуарте, Санчес, Фулькье, Вадильо (Пуэртас, 65), Брайс (Мартинес, 72), Гоналон, Азиз (Эррера, 56), Мачис, Фернандес.
 
Предупреждения: Мачис, 12. Санчес, 59. Фернандес, 72.
 
Удаление: Санчес, 69.
 
Судья: Писарро Гомес (Испания).
 
Барселона. Стадион «Камп Ноу».
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    sokolyk
    sokolyk, 20.01.2020 01:00
    +1
    Вот же ж козел!
    P.S. В смысле GOAT!
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 20.01.2020 00:18
    +2
    Поздравляю Кике Сетьена с первой победой. Месси поздравляю с 620 голом за Барселоу в официальных матчах, осталось забить 23 гола до мирового рекорда Пеле, у которого 643 гола за Сантос, этот рекорд, который держится уже почти пол века, считался вечным, но Месси его побьет уже в этом году, как раз к 80 летию со дня рождения Пеле. Также поздравляю Месси с 690 голом за Барселону и сборную. Месси фантастический игрок, желаю ему еще многие годы радовать нас своей игрой!
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 20.01.2020 00:18
    +2
    Поздравляю Кике Сетьена с первой победой. Месси поздравляю с 620 голом за Барселоу в официальных матчах, осталось забить 23 гола до мирового рекорда Пеле, у которого 643 гола за Сантос, этот рекорд, который держится уже почти пол века, считался вечным, но Месси его побьет уже в этом году, как раз к 80 летию со дня рождения Пеле. Также поздравляю Месси с 690 голом за Барселону и сборную. Месси фантастический игрок, желаю ему еще многие годы радовать нас своей игрой!
    Ссылка
    sokolyk
    sokolyk, 20.01.2020 01:00
    +1
    Вот же ж козел!
    P.S. В смысле GOAT!
    Ссылка
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