19 января состоялись матчи 20-го тура испанской Ла Лиги. Ниже приведены их результаты. Гол Месси принес победу «Барселоне», что позволило сравняться по очкам с «Реалом». Лионель забил 14 голов в турнире и возглавляет список бомбардиров.

Турнирную таблицу возглавляют: «Барселона» и «Реал» Мадрид (по 43 очка), далее идут «Атлетико» и «Севилья» (по 35), «Хетафе» (33), «Реал Сосьедад» и «Валенсия» (по 31).

Ла Лига. 20-й тур

«Мальорка» – «Валенсия» – 4:1

Голы: Райльо, 7 (1:0). Будимир, 22 (2:0). Будимир, 41 (3:0). Родригес, 79 (4:0). Торрес, 82 (4:1).

«Бетис» – «Реал Сосьедад» – 3:0

Голы: Борха Иглесиас, 27 (1:0). Хоакин, 44 (2:0). Каналес, 90+5 (3:0).

«Вильярреал» – «Эспаньол» – 1:2

Голы: Давид Лопес, 5 (0:1). Рауль де Томас, 47 (0:2). Касорла, 62, пенальти (1:2).

«Атлетик» – «Сельта» – 1:1

Голы: Рафинья, 56 (0:1). Рауль Гарсия, 76, пенальти (1:1).

«Барселона» – «Гранада» – 1:0

Гол: Месси, 76.

«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Пуч, 71), Видаль (Артур, 83), Месси, Гризманн, Фати (Перес, 79).

«Гранада»: Силва, Диас, Дуарте, Санчес, Фулькье, Вадильо (Пуэртас, 65), Брайс (Мартинес, 72), Гоналон, Азиз (Эррера, 56), Мачис, Фернандес.

Предупреждения: Мачис, 12. Санчес, 59. Фернандес, 72.

Удаление: Санчес, 69.

Судья: Писарро Гомес (Испания).

Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Турнирная таблица Ла Лиги