Кике СЕТЬЕН: «Месси перевернул ход неудачно складывавшегося матча»

Наставник каталонской «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу над «Гранадой» (1:0) в матче 20-го тура испанской Примеры.
«Это был прекрасный матч. Возможно, нам не хватило удачи в первом тайме. «Гранада» хорошо играла в обороне, кроме того, погода была неприятной, был ветер. Я рад, что мы допустили лишь один удар в первом тайме и один во втором, который попал в штангу.
Мы многое сделали хорошо, и я надеюсь, что постепенно мы добавим в движении и станем лучше перед воротами соперника. Месси сделал то, что делает всю свою жизнь. Такова реальность. Благодаря отличному пасу Видаля пяткой он перевернул ход неудачно складывавшегося для нас матча», - сказал Сетьен.
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Источник — Marca
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