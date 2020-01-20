20-й тур
Барселона
1:0
Гранада
19.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Кике СЕТЬЕН: «Месси перевернул ход неудачно складывавшегося матча»

Главный тренер «Барселоны» – о дебютной победе у руля каталонцев

  • 20.01.2020 02:01
  • 233 просмотра
  • 0 комментариев
Кике СЕТЬЕН: «Месси перевернул ход неудачно складывавшегося матча»
© ФК Барселона. Кике Сетьен
Наставник каталонской «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу над «Гранадой» (1:0) в матче 20-го тура испанской Примеры.
 
«Это был прекрасный матч. Возможно, нам не хватило удачи в первом тайме. «Гранада» хорошо играла в обороне, кроме того, погода была неприятной, был ветер. Я рад, что мы допустили лишь один удар в первом тайме и один во втором, который попал в штангу. 
 
Мы многое сделали хорошо, и я надеюсь, что постепенно мы добавим в движении и станем лучше перед воротами соперника. Месси сделал то, что делает всю свою жизнь. Такова реальность. Благодаря отличному пасу Видаля пяткой он перевернул ход неудачно складывавшегося для нас матча», - сказал Сетьен.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности