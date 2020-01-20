Кике СЕТЬЕН: «Месси перевернул ход неудачно складывавшегося матча»

«Это был прекрасный матч. Возможно, нам не хватило удачи в первом тайме. «Гранада» хорошо играла в обороне, кроме того, погода была неприятной, был ветер. Я рад, что мы допустили лишь один удар в первом тайме и один во втором, который попал в штангу.

Мы многое сделали хорошо, и я надеюсь, что постепенно мы добавим в движении и станем лучше перед воротами соперника. Месси сделал то, что делает всю свою жизнь. Такова реальность. Благодаря отличному пасу Видаля пяткой он перевернул ход неудачно складывавшегося для нас матча», - сказал Сетьен.