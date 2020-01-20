ВИДЕО. 433-й гол! Как Месси забил победный мяч Барсы и обогнал Криштиану

В матче 20-го тура испанской Ла Лиги гол Лионеля Месси принес победу «Барселоне» над «Гранадой» (1:0), что позволило каталонцам сравняться по очкам с «Реалом». Аргентинец забил 14 голов в турнире и возглавляет список бомбардиров.
Также Месси снова вырвался вперед в борьбе с Криштиану Роналду за первенство в списке бомбардиров топ-5 европейских лиг (433 гола против 432).
Смотрите видео гола Лионеля Месси в ворота «Гранады», 76 мин.
MESSI GOAL BARCA 1-0 FOLLOW FOR LIVE GOALS pic.twitter.com/JgPnRvj9Sz— HD GOALS LIVE (@HDGoalsLive) January 19, 2020
Удаление Хермана Санчеса у «Гранады», 69 мин.
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
Источник — Sport.ua
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