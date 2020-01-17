В воскресенье, 19-го января, состоится поединок двадцатого тура чемпионата Испании по футболу, в котором каталонская «Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» примет «Гранаду».

Для «Барселоны» это будет первый матч под руководством нового главного тренера Кике Сетьена. На тренерском мостике 63-летний специалист заменил Эрнесто Вальверде. Последним клубом Сетьена был «Бетис», который он покинул в конце прошлого сезона.

Под руководством Вальверде «Барселона» в последних трех матчах испанской Примеры одержала лишь одну победу, еще три матча завершились вничью. Последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства каталонцев, стало поражение от мадридского «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3).

Сетьен принял «Барселону» в качестве лидера чемпионата Испании. Каталонский клуб продолжает оставаться на первом месте, имея в активе 40 очков. Однако, мадридский «Реал», который, к слову, победил «Атлетико» в финале Суперкубка Испании после серии пенальти, уступает «Барселоне» лишь по дополнительным показателям.

Что касается соперника «сине-гранатовых» по предстоящему матчу, то «Гранада» располагается на десятой позиции в турнирной таблице Примеры с 27 очками в активе. Отставание от шестого места, которое позволит в следующем сезоне выступить в квалификации Лиги Европы, составляет четыре очка. В этом плане еще ничего не потеряно, но необходимо набирать очки.

Явным фаворитом предстоящей встречи является «Барселона». Букмекеры уверены, что Сетьену удастся одержать победу в дебютном матче у руля каталонцев. Эксперты букмекерских контор предлагают на победу хозяев коэффициент 1.16, на ничью можно поставить за 8.70, а успех гостей оценивается в 17.