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Гранада
19.01.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Барселона – Гранада. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Кике Сетьен попытается одержать победу в дебютном матче у руля каталонцев

  • 17.01.2020 20:12
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Барселона – Гранада. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
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В воскресенье, 19-го января, состоится поединок двадцатого тура чемпионата Испании по футболу, в котором каталонская «Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» примет «Гранаду».
 
Для «Барселоны» это будет первый матч под руководством нового главного тренера Кике Сетьена. На тренерском мостике 63-летний специалист заменил Эрнесто Вальверде. Последним клубом Сетьена был «Бетис», который он покинул в конце прошлого сезона.
 
Под руководством Вальверде «Барселона» в последних трех матчах испанской Примеры одержала лишь одну победу, еще три матча завершились вничью. Последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства каталонцев, стало поражение от мадридского «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3).
 
Сетьен принял «Барселону» в качестве лидера чемпионата Испании. Каталонский клуб продолжает оставаться на первом месте, имея в активе 40 очков. Однако, мадридский «Реал», который, к слову, победил «Атлетико» в финале Суперкубка Испании после серии пенальти, уступает «Барселоне» лишь по дополнительным показателям.
 
Что касается соперника «сине-гранатовых» по предстоящему матчу, то «Гранада» располагается на десятой позиции в турнирной таблице Примеры с 27 очками в активе. Отставание от шестого места, которое позволит в следующем сезоне выступить в квалификации Лиги Европы, составляет четыре очка. В этом плане еще ничего не потеряно, но необходимо набирать очки.
 
Явным фаворитом предстоящей встречи является «Барселона». Букмекеры уверены, что Сетьену удастся одержать победу в дебютном матче у руля каталонцев. Эксперты букмекерских контор предлагают на победу хозяев коэффициент 1.16, на ничью можно поставить за 8.70, а успех гостей оценивается в 17.
 
Ориентировочные составы:
 
«Барселона»: Тер Штеген – Альба, Лангле, Пике, Семеду, Ракитич, Роберто, Бускетс, Фати, Гризманн, Месси.
 
«Гранада»: Силва – Мартинес, Дуарте, Санчес, Нева, Гоналонс, Эррера, Диас, Мачис, Сольдадо, Пуэртас.
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19 января, воскресенье

«Барселона» – «Гранада»
Барселона. Стадион «Камп Ноу». 22:00
БАРСЕЛОНА  ГРАНАДА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 3:0

 

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Источник — Sport.ua

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