ВИДЕО. Как Роналду сделал дубль и установил несколько новых рекордов

Смотрите видео новых феерических достижений португальского форварда

  • 20.01.2020 00:19
  • 621 просмотр
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как Роналду сделал дубль и установил несколько новых рекордов
© Twitter

В матче 20-го тура итальянской Серии A «Ювентус» переиграл «Парму» (2:1) за счет дубля нападающего Криштиану Роналду.

Тем самым, португалец установил несколько рекордов:

  • Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим в 7 последовательных матчах «Ювентуса» со времен Дэвида Трезеге (который с октября по декабрь 2005 года отличился в 9 играх подряд).
  • Криштиану Роналду стал единственным игроком, который забил не менее 15 голов во всех последних 14 сезонах в топ-европейской лиге (с сезона 2006/07 он провел 414 голов в этот период).
  • Криштиану Роналду забил 432 гола в топ-5 европейских лиг, что равно рекордному достижению Лионеля Месси (но аргентинец сразу же обновился до 433 мячей).

Смотрите видео голов матча «Ювентус»  «Парма»  2:1.

1:0. Гол! Роналдо, 43 мин.

ГОЛ! 1:1. Корнелиус, 55 мин.

ГОЛ! 2:1. Роналду, 58 мин.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    winner2012
      winner2012, 20.01.2020 00:51
    0
    С таким видео идите в ж..пу
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    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 20.01.2020 00:41
    +2
    Месси в чемпионате Испании забил 433 мяча, в официальных матчах за Барселону 620 мячей, за Барселону и Сборную 690 мячей! И Месси на 2.5 года младше от Роналду.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 20.01.2020 00:37
    +2
    Месси забил не 432, а 433.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 20.01.2020 00:41
    +2
    Месси в чемпионате Испании забил 433 мяча, в официальных матчах за Барселону 620 мячей, за Барселону и Сборную 690 мячей! И Месси на 2.5 года младше от Роналду.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 20.01.2020 00:37
    +2
    Месси забил не 432, а 433.
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 20.01.2020 00:51
    0
    С таким видео идите в ж..пу
    Ссылка
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