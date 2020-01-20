ВИДЕО. Как Роналду сделал дубль и установил несколько новых рекордов

В матче 20-го тура итальянской Серии A «Ювентус» переиграл «Парму» (2:1) за счет дубля нападающего Криштиану Роналду.
Тем самым, португалец установил несколько рекордов:
- Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим в 7 последовательных матчах «Ювентуса» со времен Дэвида Трезеге (который с октября по декабрь 2005 года отличился в 9 играх подряд).
- Криштиану Роналду стал единственным игроком, который забил не менее 15 голов во всех последних 14 сезонах в топ-европейской лиге (с сезона 2006/07 он провел 414 голов в этот период).
- Криштиану Роналду забил 432 гола в топ-5 европейских лиг, что равно рекордному достижению Лионеля Месси (но аргентинец сразу же обновился до 433 мячей).
Смотрите видео голов матча «Ювентус» – «Парма» – 2:1.
1:0. Гол! Роналдо, 43 мин.
ГОЛ! 1:1. Корнелиус, 55 мин.
ГОЛ! 2:1. Роналду, 58 мин.
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Источник — Sport.ua
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