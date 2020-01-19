Ювентус переиграл Парму за счет дубля Роналду и оторвался от Интера

«Ювентус» опережает «Интер» на 4 очка, «Лацио» еще в двух пунктах позади

  • 19.01.2020 23:43
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Ювентус переиграл Парму за счет дубля Роналду и оторвался от Интера
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19 января состоялись матчи 20-го тура итальянской Серии A. «Ювентус» переиграл «Парму» (2:1) за счет дубля Криштиану Роналду и оторвался от «Интера» на 4 очка. «Рома» под руководством Паулу Фонсеки обыграла «Дженоа» в гостевом матче (3:1) и теперь находится на чистом 4-м месте.
 
На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 51 очко, далее идут «Интер» (47), «Лацио» (45), «Рома» (38), «Аталанта» (35).  
 
Чемпионат Италии. 20-й тур
 
«Дженоа» – «Рома» – 1:3
 
Голы: Дженгиз Юндер, 5 (0:1). Бираски, 44, в свои ворота (0:2). Пандев, 45 (1:2). Джеко, 74 (1:3).
 
«Дженоа»: Перин, Баррека, Гольданига, Бираски, Гильоне, Ромеро, Шене, Стураро (И.Радованович, 90+2), Кассата (Фавилли, 70), Пандев, Санабрия (Агудело, 86).
 
«Рома»: Пау Лопес, Сантон (Мерт Четин, 84), Смоллинг, Спинаццола, Манчини, Верету (Кристанте, 73), Пеллегрини, Диавара, Джеко, Дженгиз Юндер (Бруну Перес, 88), Клайверт.
 
Предупреждения: Верету, 26. Ромеро, 38. Кассата, 61. Джеко, 73. Пау Лопес, 81.
 
Судья: Мареска.
 
Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
 
«Ювентус» – «Парма» – 2:1
 
Голы: Криштиану Роналду, 43 (1:0). Корнелиус, 55 (1:1). Криштиану Роналду, 58 (2:1).
 
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру (Данилу, 21), де Лигт, Матюиди, Пьянич, Рэмси (Игуаин, 59), Рабьо, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Дуглас Коста, 81).
 
«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Гальоло, Куцка, Куртич, Скоццарелла (Спрокати, 66), Эрнани, Кулушевски (Силигарди, 88), Инглезе (Корнелиус, 44).
 
Предупреждение: Куртич, 71.
 
Судья: Ди Белло (Италия).
 
Турин. Стадион «Алльянц».
 
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 20.01.2020 00:03
    +1
    Мда, Интера хватило походу только на первый круг...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 20.01.2020 00:03
    +1
    Мда, Интера хватило походу только на первый круг...
    Ссылка
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