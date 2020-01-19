Ювентус переиграл Парму за счет дубля Роналду и оторвался от Интера

19 января состоялись матчи 20-го тура итальянской Серии A. «Ювентус» переиграл «Парму» (2:1) за счет дубля Криштиану Роналду и оторвался от «Интера» на 4 очка. «Рома» под руководством Паулу Фонсеки обыграла «Дженоа» в гостевом матче (3:1) и теперь находится на чистом 4-м месте.
На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 51 очко, далее идут «Интер» (47), «Лацио» (45), «Рома» (38), «Аталанта» (35).
Чемпионат Италии. 20-й тур
«Дженоа» – «Рома» – 1:3
Голы: Дженгиз Юндер, 5 (0:1). Бираски, 44, в свои ворота (0:2). Пандев, 45 (1:2). Джеко, 74 (1:3).
«Дженоа»: Перин, Баррека, Гольданига, Бираски, Гильоне, Ромеро, Шене, Стураро (И.Радованович, 90+2), Кассата (Фавилли, 70), Пандев, Санабрия (Агудело, 86).
«Рома»: Пау Лопес, Сантон (Мерт Четин, 84), Смоллинг, Спинаццола, Манчини, Верету (Кристанте, 73), Пеллегрини, Диавара, Джеко, Дженгиз Юндер (Бруну Перес, 88), Клайверт.
Предупреждения: Верету, 26. Ромеро, 38. Кассата, 61. Джеко, 73. Пау Лопес, 81.
Судья: Мареска.
Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
«Ювентус» – «Парма» – 2:1
Голы: Криштиану Роналду, 43 (1:0). Корнелиус, 55 (1:1). Криштиану Роналду, 58 (2:1).
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру (Данилу, 21), де Лигт, Матюиди, Пьянич, Рэмси (Игуаин, 59), Рабьо, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Дуглас Коста, 81).
«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Гальоло, Куцка, Куртич, Скоццарелла (Спрокати, 66), Эрнани, Кулушевски (Силигарди, 88), Инглезе (Корнелиус, 44).
Предупреждение: Куртич, 71.
Судья: Ди Белло (Италия).
Турин. Стадион «Алльянц».
Турнирная таблица Серии A
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Источник — Sport.ua
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