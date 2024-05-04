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Англия
04 мая 2024, 18:19 | Обновлено 04 мая 2024, 18:23
428
3

ОФИЦИАЛЬНО. Определен обладатель Золотой перчатки АПЛ 2023/24

Давид Райя из «Арсенала» отыграл 15 поединков на ноль в текущем сезоне

04 мая 2024, 18:19 | Обновлено 04 мая 2024, 18:23
428
3
ОФИЦИАЛЬНО. Определен обладатель Золотой перчатки АПЛ 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

4 мая состоялся матч 36-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «канониров».

28-летний испанский голкипер лондонского коллектива Давид Райя отыграл на ноль. В текущем сезоне он сохранил ворота «Арсенала» сухими в 15 поединках.

Уже ни один вратарь не сможет его обойти по этому показателю. Его ближайший конкурент, Джордан Пикфорд, у которого 12 сухих поединков, пропустил гол во вчерашнем матче «Лутон Таун» – «Эвертон» (1:1).

Таким образом, Давид Райя стал официальным обладателем Золотой перчатки Английской Премьер-лиги 2023/24.

Райя стал игроком «Арсенала» прошлым летом, перейдя из «Брентфорда» на правах аренды. Испанский голкипер вытеснил из ворот «канониров» Аарона Рамсдейла, застолбив за собой звание №1. Во всех турнирах Райя сыграл 38 матчей, в которых пропустил 30 голов и в 19 матчах отыграл на ноль.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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avk2307
При цьому Райа далеко не ідеальний.Помилок достатньо. Гра на виході  слабкий
Захисники кращі в Арсеналі просто.
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