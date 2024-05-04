Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав Калитвинцев вошел в «Клуб 200»
Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 18:25 | Обновлено 04 мая 2024, 18:31
24
0

Владислав Калитвинцев вошел в «Клуб 200»

На высшем уровне 31-летний хавбек выступал за шесть клубов

04 мая 2024, 18:25 | Обновлено 04 мая 2024, 18:31
24
0
Владислав Калитвинцев вошел в «Клуб 200»
УПЛ. Владислав Калитвинцев (слева)

Поединок с «Рухом» (2:2) стал 200-м в украинской карьере 31-летнего хавбека черно-желто-зеленых Владислава Калитвинцева. 178 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 15 – в Кубке Украины, 6 – в еврокубках и 1 – в Суперкубке Украины. 69 матчей Владислав провел за «Десну», 45 – за «Александрию», 34 – за «Черноморец», 26 – за «Динамо», 15 – за «Зарю» и 11 – за «Арсенал».

Членом гвардейского «Клуба 200» Калитвинцев стал через 13 лет 359 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 9 мая 2010 года в домашнем поединке динамовцев с запорожским «Металлургом» в УПЛ (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Ничья – закономерный результат»
Роман ДИДЫК: «Это была интересная игра в исполнении обеих команд»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух снова провел 2 разных тайма»
цифры и факты Владислав Калитвинцев Александрия
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный не помог. Борнмут разгромно проиграл Арсеналу без Зинченко
Футбол | 04 мая 2024, 16:34 0
Забарный не помог. Борнмут разгромно проиграл Арсеналу без Зинченко
Забарный не помог. Борнмут разгромно проиграл Арсеналу без Зинченко

Матч 36-го тура АПЛ закончился со счетом 3:0 в пользу канониров

У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
Футбол | 04 мая 2024, 08:01 0
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?

«Бенфика» с 1963 по 1965 год не проигрывала на протяжении 48 матчей

Таблица коэффициентов УЕФА. Италия опередила Испанию и вышла на 2-ю позицию
Футбол | 03.05.2024, 23:59
Таблица коэффициентов УЕФА. Италия опередила Испанию и вышла на 2-ю позицию
Таблица коэффициентов УЕФА. Италия опередила Испанию и вышла на 2-ю позицию
Скандал вокруг сборной. ФВУ хочет наказать отказников
Волейбол | 04.05.2024, 10:21
Скандал вокруг сборной. ФВУ хочет наказать отказников
Скандал вокруг сборной. ФВУ хочет наказать отказников
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
Футбол | 03.05.2024, 19:12
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Литву и повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Литву и повысилась в классе
03.05.2024, 21:47 37
Хоккей
Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба
Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба
03.05.2024, 18:04 1
Футбол
ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков
ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков
03.05.2024, 07:22 1
Футбол
Журналист: «Пушич не выдерживал давления и впадал в стресс»
Журналист: «Пушич не выдерживал давления и впадал в стресс»
03.05.2024, 11:30 11
Футбол
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
02.05.2024, 18:31
Теннис
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
03.05.2024, 07:01 3
Футбол
Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в играх с Кадисом и Баварией
Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в играх с Кадисом и Баварией
03.05.2024, 15:09 3
Футбол
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
03.05.2024, 07:44 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем