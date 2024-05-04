Владислав Калитвинцев вошел в «Клуб 200»

Поединок с «Рухом» (2:2) стал 200-м в украинской карьере 31-летнего хавбека черно-желто-зеленых Владислава Калитвинцева. 178 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 15 – в Кубке Украины, 6 – в еврокубках и 1 – в Суперкубке Украины. 69 матчей Владислав провел за «Десну», 45 – за «Александрию», 34 – за «Черноморец», 26 – за «Динамо», 15 – за «Зарю» и 11 – за «Арсенал».

Членом гвардейского «Клуба 200» Калитвинцев стал через 13 лет 359 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 9 мая 2010 года в домашнем поединке динамовцев с запорожским «Металлургом» в УПЛ (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ