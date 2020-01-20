ФОТО. Вдребезги! Вратарь МЮ разбил свою дорогущую Ламборджини

Вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро попал в серьезное ДТП рядом с тренировочной базой клуба.
Ромеро ехал на тренировку на автомобиле Lamborghini Spur, который стоит приблизительно 200 тысяч евро. Голкипер не справился с управлением, и машина влетела в рельс безопасности. К счастью, Серхио в инциденте не пострадал, но его автомобиль серьезно разбит.
В этом сезоне аргентинец Серхио Ромеро во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед» провел 9 матчей.
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Источник — Twitter
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