ФОТО. Вдребезги! Вратарь МЮ разбил свою дорогущую Ламборджини

К счастью, сам Серхио Ромеро в инциденте не пострадал

  • 20.01.2020 17:23
  • 3744 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Вдребезги! Вратарь МЮ разбил свою дорогущую Ламборджини
© Twitter
Вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро попал в серьезное ДТП рядом с тренировочной базой клуба.
 
Ромеро ехал на тренировку на автомобиле Lamborghini Spur, который стоит приблизительно 200 тысяч евро. Голкипер не справился с управлением, и машина влетела в рельс безопасности. К счастью, Серхио в инциденте не пострадал, но его автомобиль серьезно разбит.
 
В этом сезоне аргентинец Серхио Ромеро во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед» провел 9 матчей.
 
 
 
 
 
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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 20.01.2020 17:59
    0
    Понты в дребезги. Сам цел,потому что мозгов нет. Нечему вылетать
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.01.2020 17:58
    0
    Жалко наверно потерять свою зарплату за две недели. Но ничего, теперь купит себе машину подороже и получше.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 20.01.2020 17:55
    0
    Как он подлез туда и стойки целые
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.01.2020 17:59
    0
    Понты в дребезги. Сам цел,потому что мозгов нет. Нечему вылетать
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.01.2020 17:58
    0
    Жалко наверно потерять свою зарплату за две недели. Но ничего, теперь купит себе машину подороже и получше.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 20.01.2020 17:55
    0
    Как он подлез туда и стойки целые
    Ссылка
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