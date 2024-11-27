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Англия
27 ноября 2024, 15:01 | Обновлено 27 ноября 2024, 15:02
2215
2

Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика

Михаила могут продать за 30 млн фунтов стерлингов

27 ноября 2024, 15:01 | Обновлено 27 ноября 2024, 15:02
2215
2
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший скаут Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма Мик Браун заявил, что лондонский Челси зимой готов будет избавиться от украинского вингера Михаила Мудрика.

«Я слышал, что клуб хочет отпустить его в январе. Думаю, что у Челси есть потенциал стать очень хорошей командой, но вряд ли он будет ее частью. Сейчас для него нет места в команде, и я не думаю, что он произвел впечатление на Мареску.

Но в то же время я не думаю, что они смогут получить какую-то прибыль на его трансфере или вернуть свои деньги, которые потратили на него. У него также есть большой контракт, который в клубе хотели бы разорвать, если смогут.

Но это проблема, в которую они сами себя втянули. Кто будет готов платить ему такую зарплату и потратить большую сумму на его подписание? Думаю, если какие-то клубы все-таки придут за ним, они, вероятно, заплатят максимум около 30 млн фунтов стерлингов.

Так что Челси, возможно, придется смириться с этим, если они действительно хотят его продать. Им придется сократить свои расходы», – сказал Браун.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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contr
 Мудрик - нах с пляжу в Салернітану гииииии. 
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0
Saar
🤣🤣
Чмудрик
Вони його продадуть і куплять Судакова.
"День бабака" .....🤣🤣🤣🤣
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