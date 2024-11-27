Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика

Бывший скаут Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма Мик Браун заявил, что лондонский Челси зимой готов будет избавиться от украинского вингера Михаила Мудрика.

«Я слышал, что клуб хочет отпустить его в январе. Думаю, что у Челси есть потенциал стать очень хорошей командой, но вряд ли он будет ее частью. Сейчас для него нет места в команде, и я не думаю, что он произвел впечатление на Мареску.

Но в то же время я не думаю, что они смогут получить какую-то прибыль на его трансфере или вернуть свои деньги, которые потратили на него. У него также есть большой контракт, который в клубе хотели бы разорвать, если смогут.

Но это проблема, в которую они сами себя втянули. Кто будет готов платить ему такую зарплату и потратить большую сумму на его подписание? Думаю, если какие-то клубы все-таки придут за ним, они, вероятно, заплатят максимум около 30 млн фунтов стерлингов.

Так что Челси, возможно, придется смириться с этим, если они действительно хотят его продать. Им придется сократить свои расходы», – сказал Браун.