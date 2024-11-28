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  4. «Убийственный дуплет». Экс-игрок сборной Украины дал совет Реброву
Лига наций
28 ноября 2024, 12:09 | Обновлено 28 ноября 2024, 12:10
851
1

«Убийственный дуплет». Экс-игрок сборной Украины дал совет Реброву

Иван Гецко советует попробовать играть в два форварда

28 ноября 2024, 12:09 | Обновлено 28 ноября 2024, 12:10
851
1
«Убийственный дуплет». Экс-игрок сборной Украины дал совет Реброву
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший футболист национальной сборной Украины Иван Гецко дал совет нынешнему наставнику «сине-желтых» Сергею Реброву по поводу форвардов Артема Довбика и Романа Яремчука.

«Здесь многое зависит от того, в каком функциональном состоянии находятся игроки. Мы прекрасно знаем, что Довбык и Яремчук могут забивать. Для меня великая загадка, почему они оба не играют на поле в сборной. Я думаю, было бы неплохо попробовать в каких-нибудь матчах выпустить в составе одновременно и Довбика, и Яремчука. Это мог бы быть «убийственный» дуплет.

«По-моему, Довбык и Яремчук – это игроки примерно одного уровня, поэтому я бы не стал кого-то выделять. Небольшое преимущество можно отдать Артему в связи с тем, что он больше забивает в клубах и больше игровой практики.

Национальная сборная Украины пробилась в плей-офф Лиги наций. Матчи против Бельгии пройдут 20 и 23 марта. Первая встреча станет для «сине-желтых» номинально домашней.

Ранее Иван Гецко назвал главный минус Артема Довбика.

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Иван Гецко Артем Довбик Сергей Ребров Роман Яремчук сборная Украины по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Муґунот Уух
вагома порада. лише от цікаво, кого б ті "вбивці" гамузом вбили? не виключено, що нерви та терпець вболівальників
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