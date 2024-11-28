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Украина. Первая лига
28 ноября 2024, 12:42 | Обновлено 28 ноября 2024, 12:47
67
0

Матвиенко провел 250-й матч в клубной карьере

Юбилейной игра с ПСВ стала и для Ефима Конопли

28 ноября 2024, 12:42 | Обновлено 28 ноября 2024, 12:47
67
0
Матвиенко провел 250-й матч в клубной карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч с ПСВ (2:3) стал 250-м в клубной карьере 28-летнего защитника горняков Николая Матвиенко. 217 встреч он отыграл за «Шахтер», 19 – за «Ворсклу» и 14 – за «Карпаты». 175 раз Николай выходил на поле в чемпионатах Украины, 58 – в еврокубках, 15 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины. На рубеж «250» Матвиенко вышел за 9 лет 97 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2015 года в гостевом кубковом поединке «Шахтера» с киевским «Арсеналом» (3:0).

К слову, юбилейной игра с ПСВ оказалась и для Ефима Конопли, который провел 150-й матч в карьере (ЧУ – 101, КУ – 9, СК – 1, ЕК – 19, СУ – 20).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в клубной карьере Николая Матвиенко

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

2015/16

Шахтер

2

4

-

-

6

2016/17

Шахтер

-

1

-

2

3

Карпаты

14

-

-

-

14

2017/18

Ворскла

16

3

-

-

19

Шахтер

3

1

-

-

4

2018/19

Шахтер

18

3

-

6

27

2019/20

Шахтер

26

1

-

12

39

2020/21

Шахтер

20

-

1

8

29

2021/22

Шахтер

14

-

1

8

23

2022/23

Шахтер

28

-

-

10

38

2023/24

Шахтер

23

2

-

7

32

2024/25

Шахтер

11

-

-

5

16

Итого

175

15

2

58

250
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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