Матвиенко провел 250-й матч в клубной карьере

Матч с ПСВ (2:3) стал 250-м в клубной карьере 28-летнего защитника горняков Николая Матвиенко. 217 встреч он отыграл за «Шахтер», 19 – за «Ворсклу» и 14 – за «Карпаты». 175 раз Николай выходил на поле в чемпионатах Украины, 58 – в еврокубках, 15 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины. На рубеж «250» Матвиенко вышел за 9 лет 97 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2015 года в гостевом кубковом поединке «Шахтера» с киевским «Арсеналом» (3:0).

К слову, юбилейной игра с ПСВ оказалась и для Ефима Конопли, который провел 150-й матч в карьере (ЧУ – 101, КУ – 9, СК – 1, ЕК – 19, СУ – 20).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в клубной карьере Николая Матвиенко