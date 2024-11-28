Матвиенко провел 250-й матч в клубной карьере
Юбилейной игра с ПСВ стала и для Ефима Конопли
Матч с ПСВ (2:3) стал 250-м в клубной карьере 28-летнего защитника горняков Николая Матвиенко. 217 встреч он отыграл за «Шахтер», 19 – за «Ворсклу» и 14 – за «Карпаты». 175 раз Николай выходил на поле в чемпионатах Украины, 58 – в еврокубках, 15 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины. На рубеж «250» Матвиенко вышел за 9 лет 97 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2015 года в гостевом кубковом поединке «Шахтера» с киевским «Арсеналом» (3:0).
К слову, юбилейной игра с ПСВ оказалась и для Ефима Конопли, который провел 150-й матч в карьере (ЧУ – 101, КУ – 9, СК – 1, ЕК – 19, СУ – 20).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
250 матчей в клубной карьере Николая Матвиенко
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
2015/16
|
Шахтер
|
2
|
4
|
-
|
-
|
6
|
2016/17
|
Шахтер
|
-
|
1
|
-
|
2
|
3
|
|
Карпаты
|
14
|
-
|
-
|
-
|
14
|
2017/18
|
Ворскла
|
16
|
3
|
-
|
-
|
19
|
|
Шахтер
|
3
|
1
|
-
|
-
|
4
|
2018/19
|
Шахтер
|
18
|
3
|
-
|
6
|
27
|
2019/20
|
Шахтер
|
26
|
1
|
-
|
12
|
39
|
2020/21
|
Шахтер
|
20
|
-
|
1
|
8
|
29
|
2021/22
|
Шахтер
|
14
|
-
|
1
|
8
|
23
|
2022/23
|
Шахтер
|
28
|
-
|
-
|
10
|
38
|
2023/24
|
Шахтер
|
23
|
2
|
-
|
7
|
32
|
2024/25
|
Шахтер
|
11
|
-
|
-
|
5
|
16
|
Итого
|
|
175
|
15
|
2
|
58
|
250
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