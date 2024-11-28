«Нужна замена». Неоднозначная реакция фанатов на игру украинца в ЛЧ
Анатолий Трубин дважды пропустил от «Монако»
Вечером 27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов матч между «Монако» и «Бенфикой». Голевая перестрелка завершилась победой гостей со счетом 3:2.
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Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин полностью отыграл всю игру и совершил 3 сейва. После поединка иностранные болельщики в социальной сети Twitter оценили его игру.
Jose Sousa: «Мы сыграли слабо... Неточные пасы, потери во время владения. Нам повезло, что Каррераса не удалили. В одном моменте Трубин схватил мяч как супермен и мы забили, играя в большинстве».
Perdo Duque: «Необходима замена для Трубина. В январе он может отправиться в другое место, вместе с Кокчу, Павлидисом, Престианни и Ренато».
Nuno_Queiros11: «Черт, Трубин не имеет понимания игры».
Mateus Sousa: «Лучшие на поле Бах, Трубин и Араужо. И да, даже с учетом ассистов, количество контратак «Монако», которые исходили из нелепых действий Ди Марии, было очень большим, нам очень повезло, что у нас был отличный Трубин».
Gabriel: «Работа Трубина – отражать удары, и иногда он не делает даже это».
lesta exigente: «Трубин получает больше всего ударов среди игроков топ-10 лиг. Лучшее решение - команда должна начать защищаться».
Pedro: «Я ничего не говорил о Трубине, но блин, бывают моменты, когда он даже не двигается во время удара по нашим воротам».
ruben: «Трубин является самым высокооплачиваемым болельщиком «Бенфики». Они платят ему за то, что он просто смотрит футбол».
O trubin é o adepto mais bem pago do Benfica. Pagam lhe para ver o jogo dentro de campo— 𝚛𝚞𝚋𝚎𝚗 (@ruben_tavares_) November 27, 2024
Eu não tenho falado do Trubin, mas porra, há situações em que ele nem se mexe. Fica estático.— Pedro (@peecoelhoo) November 27, 2024
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