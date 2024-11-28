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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 11:58 |
61
1

Впервые за 15 лет. Ливерпуль обыграл Реал с девятой попытки

Английский клуб проолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги чемпионов

28 ноября 2024, 11:58 |
61
1
Впервые за 15 лет. Ливерпуль обыграл Реал с девятой попытки
Getty Images/Global Images Ukraine.

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и испанский «Реал». Хозяева победили со счетом 2:0.

Подопечные Арне Слота одержали первую победу над мадридским клубом за последние 15 лет. Предыдущая победа датирована 2009 годом – в 1/8 финала Лиги чемпионов «мерсисайдцы» разгромили «Реал» со счетом 4:0.

После этого, «Ливерпуль» восемь раз встречался со «сливочными», но так и не мог добыть победу – одна ничья и семь поражений с общим счетом 4:17.

Английская команда набрала 15 баллов из 15 возможных и единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов. «Реал» разместился на 24-й позиции – в активе клуба всего 6 очков.

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Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Saar
Мені нагадує цей Реал часи Зідана, Фігу, Роналдо, Бекхема і Рауля - зірок довіга, а ЛЧ ніразу цей склад не виграв!
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