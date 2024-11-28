Впервые за 15 лет. Ливерпуль обыграл Реал с девятой попытки

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и испанский «Реал». Хозяева победили со счетом 2:0.

Подопечные Арне Слота одержали первую победу над мадридским клубом за последние 15 лет. Предыдущая победа датирована 2009 годом – в 1/8 финала Лиги чемпионов «мерсисайдцы» разгромили «Реал» со счетом 4:0.

После этого, «Ливерпуль» восемь раз встречался со «сливочными», но так и не мог добыть победу – одна ничья и семь поражений с общим счетом 4:17.

Английская команда набрала 15 баллов из 15 возможных и единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов. «Реал» разместился на 24-й позиции – в активе клуба всего 6 очков.