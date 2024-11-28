Англия28 ноября 2024, 12:22 | Обновлено 28 ноября 2024, 12:23
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Мидлсбро – Блэкберн – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
28 ноября 2024, 12:22 | Обновлено 28 ноября 2024, 12:23
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27 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч между «Мидлсбро» и «Блэкберн».
«Блэкберн» одержал уверенную победу с результатом 1:0.
Чемпионшип Англии. 17 тур. 27 ноября
«Мидлсбро» – «Блэкберн» – 0:1
Гол: Хайем, 77
Видеообзор матча:
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Dominic Hyam (Блэкберн).
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