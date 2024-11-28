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Чемпионшип Англия
Мидлсбро
27.11.2024 21:45 – FT 0 : 1
Блэкберн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 ноября 2024, 12:22 | Обновлено 28 ноября 2024, 12:23
23
0

Мидлсбро – Блэкберн – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

28 ноября 2024, 12:22 | Обновлено 28 ноября 2024, 12:23
23
0
Мидлсбро – Блэкберн – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч между «Мидлсбро» и «Блэкберн».

«Блэкберн» одержал уверенную победу с результатом 1:0.

Чемпионшип Англии. 17 тур. 27 ноября

«Мидлсбро» – «Блэкберн» – 0:1

Гол: Хайем, 77

Видеообзор матча:

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Dominic Hyam (Блэкберн).
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Мидлсбро Блэкберн Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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