Реал потерял важного игрока из-за повреждения
Эдуардо Камавинга травмировался в матче против Ливерпуля
Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга попал в лазарет после матча пятого тура Лиги чемпионов.
Француз вышел в стартовом составе в игре против «Ливерпуля», однако на 57-й минуте футболист был вынужден покинуть пределы поля из-за травмы подколенного сухожилия.
На место Эдуардо вышел Дани Себальос, однако такие изменения не спасли «Реал» от поражения. Финальный счет 0:2.
Пока нет информации, сколько нужно времени французу, чтобы полностью восстановиться. По идее, Камавинга пройдет дополнительное обследование для понимания серьезности травмы.
В этом сезоне футболист отбегал девять матчей, в которых отдал один ассист.
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