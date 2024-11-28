Реал потерял важного игрока из-за повреждения

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга попал в лазарет после матча пятого тура Лиги чемпионов.

Француз вышел в стартовом составе в игре против «Ливерпуля», однако на 57-й минуте футболист был вынужден покинуть пределы поля из-за травмы подколенного сухожилия.

На место Эдуардо вышел Дани Себальос, однако такие изменения не спасли «Реал» от поражения. Финальный счет 0:2.

Пока нет информации, сколько нужно времени французу, чтобы полностью восстановиться. По идее, Камавинга пройдет дополнительное обследование для понимания серьезности травмы.

В этом сезоне футболист отбегал девять матчей, в которых отдал один ассист.