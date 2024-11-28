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28 ноября 2024, 04:00 |
144
0

ВИДЕО. Реакцию жены Салаха на нереализованный пенальти засняли на камеру

Маги Садек всегда старается поддержать своего мужа на важных матчах

28 ноября 2024, 04:00 |
144
0
ВИДЕО. Реакцию жены Салаха на нереализованный пенальти засняли на камеру
Instagram. Маги Садек

Жена нападающего «Ливерпуля» Мохамеда СалахаМаги Садек – пришла поддержать мужа в матче 5-го тура Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Камеры зафиксировали реакцию избранницы египтянина на нереализованный пенальти на 70-й минуте матча: это выглядело очень мило.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Маги Садек является очень нетипичной девушкой (женой) футболиста: она не ведет соцсети, не занимается бизнесом, всё свое время она посвящает семье – пара воспитывает двух детей – Макку и Каян.

Маги вместе с детьми часто поддерживают Мохамеда в домашних матчах «Ливерпуля».

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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