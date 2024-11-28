ВИДЕО. Реакцию жены Салаха на нереализованный пенальти засняли на камеру
Маги Садек всегда старается поддержать своего мужа на важных матчах
Жена нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха – Маги Садек – пришла поддержать мужа в матче 5-го тура Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
Камеры зафиксировали реакцию избранницы египтянина на нереализованный пенальти на 70-й минуте матча: это выглядело очень мило.
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Маги Садек является очень нетипичной девушкой (женой) футболиста: она не ведет соцсети, не занимается бизнесом, всё свое время она посвящает семье – пара воспитывает двух детей – Макку и Каян.
Маги вместе с детьми часто поддерживают Мохамеда в домашних матчах «Ливерпуля».
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