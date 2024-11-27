Динамо Киев

28 ноября на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге вице-чемпион Украины – «Динамо» – проведет поединок пятого тура основного раунда Лиги Европы. Соперником команды Александра Шовковского будет бронзовый призер чемпионата Чехии – «Виктория».

Динамо

Все плохо – если вкратце оценивать выступления динамовцев во втором по статусу еврокубковом турнире. После четырех сыгранных поединков в основном раунде Лиги Европы «бело-синие» не добыли ни одного очка, и не забили ни одного мяча.

Как следствие такой безнадеги – последнее место в общей турнирной таблице ЛЕ.

На старте турнира «Динамо» разгромно проиграло «Лацио» – 0:3. Затем так же без шансов уступило «Хоффенхайму» – 0:2. С «Ромой» полурезервный состав вице-чемпионов Украины претендовал на первые очки, но в итоге все равно уступил – 0:1.

Однако главный позор для команды Александра Шовковского случился в четвертом туре ЛЕ. Киевляне играли с «Ференцварошем» – командой примерно одного уровня.

Но динамовцам не только не удалось забить первый мяч в том матче и добыть первые очки, наша команда уступила разгромно – 0:4.

А вот в чемпионате Украины «Динамо» – единоличный лидер. В активе команды Шовковского после 13 матчей – 11 побед и лишь две ничьи.

В последних пяти встречах УПЛ динамовцы лишь единожды потеряли очки – в игре против «Шахтера» (ничья 1:1).

Накануне матча против «Виктории» динамовцы в очередном календарном поединке внутреннего календаря без особых проблем одолели «Черноморец» – 3:1.

В игре против «Виктории» вице-чемпион Украины не сможет рассчитывать на полузащитников Ярмоленко и Пихаленка, у которых проблемы со здоровьем, и на дисквалифицированного защитника Дубинчака.

Виктория

А вот бронзовый призер минувшего чемпионата Чехии неплохо себя чувствует в основном раунде Лиги Европы. Команда из Пльзеня после четырех туров не знает горечи поражений и имеет в своем активе шесть очков.

И ведь не скажешь, что в соперниках «Виктории» были коллективы слабее, нежели у киевлян.

Подопечные Мирослава Коубека победили «Реал Сосьедад» – 2:1, а также трижды сыграли вничью – с «Айнтрахтом» (3:3), «Лудогорцем» (0:0) и ПАОКом (2:2).

После четырех туров в ЛЕ «Виктория» занимает 16-е место в турнирной таблице.

В текущем розыгрыше чемпионата Чехии «Виктория» тоже на хорошем счету.

После 15 туров команда Коубека идет на втором месте. Правда, отставание от лидера – пражской «Славии» – весьма существенное: восемь пунктов.

В последних пяти поединках внутреннего календаря «Виктория» добыла четыре победы (среди них – над принципиальным соперником – «Спартой» из Праги) и один раз проиграла.

Накануне матча против «Динамо» команда из Пльзеня минимально одолела на выезде «Градец-Кралове» – 1:0.

В игре против «Динамо» бронзовому призеру чемпионата Чехии не сможет помочь лучший на данный момент бомбардир команды – Принс Аду. Бывший форвард «Кривбасса» улетел на Родину (в Гану) оформлять документы.

Кроме Аду, под вопросом участие в игре против «Динамо» Сикоры, Кабанго и Дуросинми.

История противостояний

Доселе оппоненты пересекались лишь в товарищеских поединках.

Прогноз

«Виктория» – очень неудобный соперник, в чем не на словах убедился «Кривбасс», который летом пересекался с командой из Пльзеня в квалификации Лиги Европы. Тогда чешская команда добыла две победы – 2:1 и 1:0.

Бойцовские качества, умение играть по счету, неуступчивость и неплохая тактическая выучка – вот сильные стороны нынешней «Виктории».

Сильные стороны «Динамо» мы все прекрасно знаем, однако в матчах Лиги Европы эти сильные динамовские стороны куда-то деваются.

Тем не менее, рискнем предположить, что с пятой попытки динамовцы наберут свои первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Предположим, что соперники сыграют в результативную ничью.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Кабаев, Буяльский, Караваев, Ванат

«Виктория»: Едличка, Маркович, Палуска, Черв, Емелка, Каду, Калвах, Гавел, Шульц, Ирка, Вашулин.