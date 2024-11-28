28 ноября прошел матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

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Коллективы сыграли на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Игра завершилась поражением киевлян со счетом 1:2.

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Лига Европы 2024/25. 5-й тур, 28 ноября

Динамо Киев (Украина) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2

Голы: Кабаев, 90+5 – Выдра, 55, Шульц, 90

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Выдра, 55 мин.

ГОЛ! 0:2 Шульц, 90 мин.

ГОЛ! 1:2 Кабаев, 90+5 мин.