Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы 2024/25
28 ноября прошел матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.
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Коллективы сыграли на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Игра завершилась поражением киевлян со счетом 1:2.
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Лига Европы 2024/25. 5-й тур, 28 ноября
Динамо Киев (Украина) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2
Голы: Кабаев, 90+5 – Выдра, 55, Шульц, 90
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Выдра, 55 мин.
ГОЛ! 0:2 Шульц, 90 мин.
ГОЛ! 1:2 Кабаев, 90+5 мин.
События матча
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Це якійсь жах! 5ігр,0пер.0ніч.1-12р.з і пр.м.5пор.