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  4. Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Лига Европы
Динамо Киев
28.11.2024 19:45 – FT 1 : 2
Виктория Пльзень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
28 ноября 2024, 22:24 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:26
9645
1

Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы 2024/25

28 ноября 2024, 22:24 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:26
9645
1
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября прошел матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Игра завершилась поражением киевлян со счетом 1:2.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига Европы 2024/25. 5-й тур, 28 ноября

Динамо Киев (Украина) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2

Голы: Кабаев, 90+5 – Выдра, 55, Шульц, 90

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Выдра, 55 мин.

ГОЛ! 0:2 Шульц, 90 мин.

ГОЛ! 1:2 Кабаев, 90+5 мин.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Динамо Киев).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Шульц (Виктория Пльзень).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Матей Выдра (Виктория Пльзень).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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RomeoBoss
Немає ніякіх шансів!
Навіть з "Вікторією Плизень"!
Але е здвиг Динамо забило 1 гол в Л.Е.🙄
Це якійсь жах! 5ігр,0пер.0ніч.1-12р.з і пр.м.5пор.
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