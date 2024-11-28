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Лига Европы
Динамо Киев
28.11.2024 19:45 – FT 1 : 2
Виктория Пльзень
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Лига Европы
28 ноября 2024, 21:38 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:31
5269
237

Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень

Киевляне уступили в очередном матче Лиги Европы

28 ноября 2024, 21:38 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:31
5269
237
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Getty Images/Global Images Ukraine

«Виктория» за четыре матча в основном раунде Лиги Европы не потерпела ни одного поражения. В ее активе были три ничьи и победа. «Динамовцы» даже близко таким похвастаться не могли – четыре поражения в четырех матчах, более того, ни одного забитого мяча.

На игру Александр Шовковский уже привычно для Лиги Европы выставил необычный состав. Там нашлось место трем центральным защитникам и сразу пяти игрокам центра поля. В схеме с тремя центрбеками фланги атаки были отданы Шапаренко и Буяльскому.

Старт игры прошел под контролем чехов. Бущану приходилось вступать в игру, в частности, и ногами пришлось прерывать прострелы и играть на опережение. Но в редких контратаках «Динамо» выглядело более-менее неплохо. В частности, одно из посещений чехов впереди закончилась ударом Буяльского из пределов штрафной. В УПЛ было бы время прицелиться и бить в угол, здесь пришлось решение принимать быстро, в результате чего кипер номинальных гостей сумел отразить все же довольно сложный удар.

В ответ «Виктория» ограничила свою атаку, и только фарт помог, поскольку мяч полетел в Бущана.

До конца тайма владение мячом составило 62:38 в пользу «Динамо». Киевляне точно не выглядели хуже соперников, было много борьбы, казалось, что смотрим УПЛ.

Второй тайм мог начаться с неприятностей после нереализованного момента Шулца, но принес нам положительные эмоции. После заброса Ванат и Вивчаренко боролись за мяч перед чужими воротами и защитник вторым прикосновением протолкнул мяч в сетку. Но эмоции быстро сменились негативными – ВАР увидел оффсайд в этом моменте, а сразу после него «Динамо» пропустило. Выдра развернулся перед штрафной и точно пробил в левый угол ворот Бущана.

«Динамо» побежало отыгрываться, не раз и не два у чешских ворот было очень горячо, но постоянно чего-то не хватало – то мгновения для последнего удара, то мастерства, то фарта.

В игре чувствовалось, что одним голом не ограничатся команды, потому что атаки сменялись контратаками, но влетел он не в те ворота, которые нам хотелось. Шулц оказался в центре штрафной «Динамо», с ним боролся почему-то Шапаренко, в результате чего ударом, который не увидел Бущан, преимущество «Виктории» было удвоено.

Пять поражений, ноль забитых, двенадцать пропущенных? Не все так плохо. Один забит – на 90+5 минуте Кабаев по диагонали метров с 30 красиво закрутил парашютом в правую девятку. 1:2. Но пять поражений и двенадцать пропущенных никуда не исчезли.

Вряд ли «Динамо» в текущем розыгрыше что-то светит в турнирном плане. Будем иметь возможность это проверить, например, 12 декабря с «Реалом Сосьедадом».

Лига Европы. Основной раунд. 5-й тур.

«Динамо» – «Виктория Пльзень» – 1:2

Голы: Кабаев (95) – Выдра (55), Шулц (90)

Предупреждения: Бражко (68) – Маркович (45), Гавел (79)

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко (Герреро, 73), Михавко, Попов, Биловар, Караваев (Тымчик, 64), Бражко, Шапаренко, Рубчинский (Кабаев, 64), Буяльский, Ванат

«Виктория Пльзень»: Едличка, Емелько, Маркович, Две, Суаре (Гавел, 71), Шулц, Калвах, Черв (Вашулин, 85), Каду, Выдра (Слончик, 85), Ирка (Сойка, 77)

Арбитр: Луиш Годинью (Португалия)

Стадион «Гамбург-Арена» (Гамбург, Германия)

ДИНАМО – ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Динамо Киев).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Шульц (Виктория Пльзень).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Матей Выдра (Виктория Пльзень).
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Динамо Киев Лига Европы Виктория Пльзень Динамо - Виктория Пльзень отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 237
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Pixelman
Це просто ПОЗОРИЩЕ! ГАНЬБА! Немає виправдання такій грі! А що коїться з Шапаренко? Деградує з кожним матчем, тупо всі паси назад, якщо не хоче грати, хай сидить на лавці, зірка блін на 300 млн. Потрібно залучати молодь, а цих всих мажориків посадити в глибокий запас, гірше точно не буде. Після Колосу дві гри з Олександрією, ось вони і вирішать долю Динамо і конкретно Шовковського в цьому сезоні. І не здивуюсь якщо в тих іграх Динамо візьме максимум одне очко і втратить лідерство, все до цього йде. Більш менш нормальна гра була в перші 4-5 ігор в сезоні, а далі деградація і чим далі тим гірше. Печаль журба.
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+10
Показать Скрыть 3 ответа
Andrey Gambino
Дивився шахтар, до вилучення хоч в футбол грали. А ці деревяхи тупо нулячі. 
P.s Макабі переміг, офіційно єдинна команда з баранкою в графі очків.
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+7
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etorfine
Я взагалі проти усілякого шеймінгу, але хлопці та дівчата, ЦЕ Ж ПОЗОРІЩЕ, якого ще не було .. Хай звичайно перемагають у чемпіонаті країни, якщо це допоможе...
Але ж на це безочкове дивиться вся Європа.. Це пздц
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+7
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Гнус
Не ПСВ и не Реал
Не Манчестер не Арсенал
Не Ювентус и даже не Милан
Чешская Плесня нас отодрал!
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+5
PUMA
Позор, позор и ещё раз позор! Хз, дно  пробито , или ещё есть куда падать 
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
Лига
Проиграли плохо конечно ну гол первый забили молодцы , следующую теперь игру должны вничью играть, а потом уже и выиграют
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+5
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Ukraine
1 мяч за 5 матчів 
Де ж всі оптимісти які тут співли після 9:2 в першому відбірному матчі?
Ось справжній рівень клубу.
Тому і охрестили - ДНО.
Лишнє підтвердження - турнірна таблиця, та їх положення.
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+4
Fitness.sports
Нет Цыганкова нет Ярмоленко И нет креатива, нет изюминки. Фланги очень слабые. А ведь последнее время это было самое сильное звено. Все вопросы, претензии должно быть к суркису. Сколько лет ждать игроков на усиление? Именно в атаке. Война? Так у него вечно отмазки вечно что-то мешает. 
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+4
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COBA
Український клубний футбол,  в особі двох грандів, пробив чергове дно. Спочатку було образно, потім соромно, а тепер просто  цікаво, як глибоко вони ще можуть опуститись?
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+4
nivavn
хороші комбінації були, не кажіть: Ванат на Буяльського, той Караваєву, потім гарна діагональ на Шапаренка, далі чудовий пас на Бущана і УДАР-Р-Р в аут. Так не кожна команда зможе .
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+3
adidas777
Абсолютно був провальний варіант вибору стадіону для ігор у Єврокубках Суркіс дибіл вирішив скопіювати у рижого, те що кроти грають у Німеччині
Але з точки зору логістики, це максимально дибільний вибір!Якщо вибирати стадіони Німеччини, Гамбург максимально далеке місто від України.Динамо вічно в переїздах. Від цього жахлива фунціоналка, після не виходу в ЛЧ.
Плюс, психологічно команда повністю зламана.Втратили впевненість у своїх силах у Єврокубкових матчах...І не зрозуміло, як вони в цьому сезоні вилізуть із цієї ями в Єврокубках. Те що шансів на прохід далі немає, це зрозуміло.Але необхідна перемога, щоб психологічно вилізти з ями. Щодо функціоналу, я думаю, нічого особливо вже не зміниться в цьому сезоні в ЛЄ.Наступного сезону, якщо війна не закінчиться, потрібно вибирати стадіон, максимально близький від України.
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+3
Boodya
Поки ви сретесь між собою в кого клуб краще чи гірше - обидва клуби грають в Європі як гівно
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+3
Показать Скрыть 4 ответа
avk2307
Боти фк криса дуже раді,але то  тільки їм в мінус.
Наш чемп деградує, а вони радіють присутності бразил за 12 млн  які їх підводять.....
Все б добре було якби першими ми забили.
Далі нажаль в се прогнозовано.
Динамівці не хочуть чи не можуть грати на результат в ЛЄ. 
Ну глянемо...
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+3
shakhtarforewer
Це якесь прокляття цього сезону. Сірожа ти вчора радів, сьогодні поплач.
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+3
2112
Всіх таких граців як в Динамо не можна допускати до футболу.  Їм ще на тренуваннях треба дуже багато працювати. Всі нульові. Особливо зірки по типу Шапаренка та Бражка.
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+3
10042005mar
Динамо завдяки Суркісу вже дно... Тільки зміна керівництва. Досить позорити справжній бренд України.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
VollerStar
Люди спиніться, чому всі порівнюють результати ШД і ДК. 
ЛЧ та ЛЄ це є два різних турніри з різними по класі командами. 
Перш за все наші мажори повинні грати за престиж країни, а не туристами вештатить по Європі. 
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+2
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Leonid Bubelo
Вчора Я писав що Шахтар всрався, і то правда бо він дав надію, а тут і надії не має повне дно, вчитель фізкультури керує повними лузерами....
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+2
FerencGo
Суркис: Лучше играть в Лиге Европы и побеждать, чем в Лиге чемпионов унизительно терпеть поражения 😂😂😂
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+2
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Людмила Павловська
Шапаренко дуже втратив форму. Та й Бущан сьогодні мух ловив. 
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+2
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