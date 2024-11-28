Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень

«Виктория» за четыре матча в основном раунде Лиги Европы не потерпела ни одного поражения. В ее активе были три ничьи и победа. «Динамовцы» даже близко таким похвастаться не могли – четыре поражения в четырех матчах, более того, ни одного забитого мяча.

На игру Александр Шовковский уже привычно для Лиги Европы выставил необычный состав. Там нашлось место трем центральным защитникам и сразу пяти игрокам центра поля. В схеме с тремя центрбеками фланги атаки были отданы Шапаренко и Буяльскому.

Старт игры прошел под контролем чехов. Бущану приходилось вступать в игру, в частности, и ногами пришлось прерывать прострелы и играть на опережение. Но в редких контратаках «Динамо» выглядело более-менее неплохо. В частности, одно из посещений чехов впереди закончилась ударом Буяльского из пределов штрафной. В УПЛ было бы время прицелиться и бить в угол, здесь пришлось решение принимать быстро, в результате чего кипер номинальных гостей сумел отразить все же довольно сложный удар.

В ответ «Виктория» ограничила свою атаку, и только фарт помог, поскольку мяч полетел в Бущана.

До конца тайма владение мячом составило 62:38 в пользу «Динамо». Киевляне точно не выглядели хуже соперников, было много борьбы, казалось, что смотрим УПЛ.

Второй тайм мог начаться с неприятностей после нереализованного момента Шулца, но принес нам положительные эмоции. После заброса Ванат и Вивчаренко боролись за мяч перед чужими воротами и защитник вторым прикосновением протолкнул мяч в сетку. Но эмоции быстро сменились негативными – ВАР увидел оффсайд в этом моменте, а сразу после него «Динамо» пропустило. Выдра развернулся перед штрафной и точно пробил в левый угол ворот Бущана.

«Динамо» побежало отыгрываться, не раз и не два у чешских ворот было очень горячо, но постоянно чего-то не хватало – то мгновения для последнего удара, то мастерства, то фарта.

В игре чувствовалось, что одним голом не ограничатся команды, потому что атаки сменялись контратаками, но влетел он не в те ворота, которые нам хотелось. Шулц оказался в центре штрафной «Динамо», с ним боролся почему-то Шапаренко, в результате чего ударом, который не увидел Бущан, преимущество «Виктории» было удвоено.

Пять поражений, ноль забитых, двенадцать пропущенных? Не все так плохо. Один забит – на 90+5 минуте Кабаев по диагонали метров с 30 красиво закрутил парашютом в правую девятку. 1:2. Но пять поражений и двенадцать пропущенных никуда не исчезли.

Вряд ли «Динамо» в текущем розыгрыше что-то светит в турнирном плане. Будем иметь возможность это проверить, например, 12 декабря с «Реалом Сосьедадом».

Лига Европы. Основной раунд. 5-й тур.

«Динамо» – «Виктория Пльзень» – 1:2

Голы: Кабаев (95) – Выдра (55), Шулц (90)

Предупреждения: Бражко (68) – Маркович (45), Гавел (79)

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко (Герреро, 73), Михавко, Попов, Биловар, Караваев (Тымчик, 64), Бражко, Шапаренко, Рубчинский (Кабаев, 64), Буяльский, Ванат

«Виктория Пльзень»: Едличка, Емелько, Маркович, Две, Суаре (Гавел, 71), Шулц, Калвах, Черв (Вашулин, 85), Каду, Выдра (Слончик, 85), Ирка (Сойка, 77)

Арбитр: Луиш Годинью (Португалия)

Стадион «Гамбург-Арена» (Гамбург, Германия)

ДИНАМО – ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА