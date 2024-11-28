Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Киевляне уступили в очередном матче Лиги Европы
«Виктория» за четыре матча в основном раунде Лиги Европы не потерпела ни одного поражения. В ее активе были три ничьи и победа. «Динамовцы» даже близко таким похвастаться не могли – четыре поражения в четырех матчах, более того, ни одного забитого мяча.
На игру Александр Шовковский уже привычно для Лиги Европы выставил необычный состав. Там нашлось место трем центральным защитникам и сразу пяти игрокам центра поля. В схеме с тремя центрбеками фланги атаки были отданы Шапаренко и Буяльскому.
Старт игры прошел под контролем чехов. Бущану приходилось вступать в игру, в частности, и ногами пришлось прерывать прострелы и играть на опережение. Но в редких контратаках «Динамо» выглядело более-менее неплохо. В частности, одно из посещений чехов впереди закончилась ударом Буяльского из пределов штрафной. В УПЛ было бы время прицелиться и бить в угол, здесь пришлось решение принимать быстро, в результате чего кипер номинальных гостей сумел отразить все же довольно сложный удар.
В ответ «Виктория» ограничила свою атаку, и только фарт помог, поскольку мяч полетел в Бущана.
До конца тайма владение мячом составило 62:38 в пользу «Динамо». Киевляне точно не выглядели хуже соперников, было много борьбы, казалось, что смотрим УПЛ.
Второй тайм мог начаться с неприятностей после нереализованного момента Шулца, но принес нам положительные эмоции. После заброса Ванат и Вивчаренко боролись за мяч перед чужими воротами и защитник вторым прикосновением протолкнул мяч в сетку. Но эмоции быстро сменились негативными – ВАР увидел оффсайд в этом моменте, а сразу после него «Динамо» пропустило. Выдра развернулся перед штрафной и точно пробил в левый угол ворот Бущана.
«Динамо» побежало отыгрываться, не раз и не два у чешских ворот было очень горячо, но постоянно чего-то не хватало – то мгновения для последнего удара, то мастерства, то фарта.
В игре чувствовалось, что одним голом не ограничатся команды, потому что атаки сменялись контратаками, но влетел он не в те ворота, которые нам хотелось. Шулц оказался в центре штрафной «Динамо», с ним боролся почему-то Шапаренко, в результате чего ударом, который не увидел Бущан, преимущество «Виктории» было удвоено.
Пять поражений, ноль забитых, двенадцать пропущенных? Не все так плохо. Один забит – на 90+5 минуте Кабаев по диагонали метров с 30 красиво закрутил парашютом в правую девятку. 1:2. Но пять поражений и двенадцать пропущенных никуда не исчезли.
Вряд ли «Динамо» в текущем розыгрыше что-то светит в турнирном плане. Будем иметь возможность это проверить, например, 12 декабря с «Реалом Сосьедадом».
Лига Европы. Основной раунд. 5-й тур.
«Динамо» – «Виктория Пльзень» – 1:2
Голы: Кабаев (95) – Выдра (55), Шулц (90)
Предупреждения: Бражко (68) – Маркович (45), Гавел (79)
«Динамо»: Бущан, Вивчаренко (Герреро, 73), Михавко, Попов, Биловар, Караваев (Тымчик, 64), Бражко, Шапаренко, Рубчинский (Кабаев, 64), Буяльский, Ванат
«Виктория Пльзень»: Едличка, Емелько, Маркович, Две, Суаре (Гавел, 71), Шулц, Калвах, Черв (Вашулин, 85), Каду, Выдра (Слончик, 85), Ирка (Сойка, 77)
Арбитр: Луиш Годинью (Португалия)
Стадион «Гамбург-Арена» (Гамбург, Германия)
События матча
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Але ж на це безочкове дивиться вся Європа.. Це пздц
Не Манчестер не Арсенал
Не Ювентус и даже не Милан
Чешская Плесня нас отодрал!
Де ж всі оптимісти які тут співли після 9:2 в першому відбірному матчі?
Ось справжній рівень клубу.
Тому і охрестили - ДНО.
Лишнє підтвердження - турнірна таблиця, та їх положення.
Але з точки зору логістики, це максимально дибільний вибір!Якщо вибирати стадіони Німеччини, Гамбург максимально далеке місто від України.Динамо вічно в переїздах. Від цього жахлива фунціоналка, після не виходу в ЛЧ.
Плюс, психологічно команда повністю зламана.Втратили впевненість у своїх силах у Єврокубкових матчах...І не зрозуміло, як вони в цьому сезоні вилізуть із цієї ями в Єврокубках. Те що шансів на прохід далі немає, це зрозуміло.Але необхідна перемога, щоб психологічно вилізти з ями. Щодо функціоналу, я думаю, нічого особливо вже не зміниться в цьому сезоні в ЛЄ.Наступного сезону, якщо війна не закінчиться, потрібно вибирати стадіон, максимально близький від України.
Наш чемп деградує, а вони радіють присутності бразил за 12 млн які їх підводять.....
Все б добре було якби першими ми забили.
Далі нажаль в се прогнозовано.
Динамівці не хочуть чи не можуть грати на результат в ЛЄ.
Ну глянемо...
ЛЧ та ЛЄ це є два різних турніри з різними по класі командами.
Перш за все наші мажори повинні грати за престиж країни, а не туристами вештатить по Європі.