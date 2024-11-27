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Лига Европы
Динамо Киев
28.11.2024 19:45 - : -
Виктория Пльзень
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Лига Европы
27 ноября 2024, 14:44 | Обновлено 27 ноября 2024, 15:19
125
0

Динамо – Виктория Пльзень. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка основного раунда Лиги Европы

27 ноября 2024, 14:44 | Обновлено 27 ноября 2024, 15:19
125
0
Динамо – Виктория Пльзень. Текстовая трансляция матча

В четверг, 28 ноября, состоится поединок 5-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Динамо» и «Виктория Пльзень». Матч пройдет в Гамбурге на стадионе «Гамбург-Арена», игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Киевляне ранее потерпели четыре поражения в евротурнире и при этом не забили ни одного гола в ворота соперников. В прошлом туре основного раунда «бело-синие» уступили венгерскому «Ференцварошу» со счетом 0:4. Перед дуэлью с чешской командой «Динамо» в очередном туре УПЛ обыграло «Черноморец» со счетом 3:1. «Виктория Пльзень» набрала 6 очков (1 победа и 3 ничьи). В прошлом туре основного раунда «красно-синие» на своем поле обыграли «Реал Сосьедад» – 2:1. В текущем сезоне чешская команда по итогам двухматчевого противостояния оказалась сильнее «Кривбасса» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Виктория Пльзень», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
28 ноября 2024 -
19:45
Виктория Пльзень
Ничья 3.40 Сделать ставку
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Динамо Киев Лига Европы Виктория Пльзень Динамо - Виктория Пльзень текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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