Динамо Киев

В четверг, 28 ноября, состоится поединок 5-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Динамо» и «Виктория Пльзень». Матч пройдет в Гамбурге на стадионе «Гамбург-Арена», игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Киевляне ранее потерпели четыре поражения в евротурнире и при этом не забили ни одного гола в ворота соперников. В прошлом туре основного раунда «бело-синие» уступили венгерскому «Ференцварошу» со счетом 0:4. Перед дуэлью с чешской командой «Динамо» в очередном туре УПЛ обыграло «Черноморец» со счетом 3:1. «Виктория Пльзень» набрала 6 очков (1 победа и 3 ничьи). В прошлом туре основного раунда «красно-синие» на своем поле обыграли «Реал Сосьедад» – 2:1. В текущем сезоне чешская команда по итогам двухматчевого противостояния оказалась сильнее «Кривбасса» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Виктория Пльзень», за которой можно следить в украинской версии сайта.