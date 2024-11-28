28 ноября на «Олд Траффорд» пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Буде/Глимт». Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда провела при тен Хаге очень по-разному два предыдущих сезона. Сначала Эрик поднял новых подопечных на 3-е место в АПЛ, вернув их в Лиге чемпионов. Но там англичане закончили прошлой осенью на последней позиции. Да и на внутренней арене стали восьмыми. Но все же реабилитировались, победой в кубке. Это и позволило голландцу сохранить пост - но только до середины осени. Все же на прошлых выходных красные дьяволы уже начали играть под руководством нового наставника, Рубена Аморима. В том числе ему нужно исправить ситуацию в Лиге Европы. При преемнике там англичане выдали только ничьи, с Твенте, Порту и Фенербахче. И только временщик, ван Нистелрой, принес победу - дома оформили уверенные 2:0.

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Буде/Глимт

Клуб считается сильнейшим в родной Норвегии сейчас. В 2023-м году получилось оформить третий чемпионский титул за 4 года. Все шло к очередному золоту и сейчас, но, провалив осенний отрезок, фаворит ухитрился утратить первенство в пользу Бранна. В том числе силы забирали выступления в еврокубках. В Лигу чемпионов не пустила в решающем раунде квалификации Црвена Звезда - ей уступили 0:2 в Белграде после победы дома 2:1. Перебравшись в Лигу Европы, норвежцы мощно стартовали, с побед над Порту дома и Брагой на выезде при нулевой ничьей с Роял Юнионом. И только в крайнем туре подопечные Кнутсена довольно неожиданно дома уступили Карабаху. Что еще раз подтверждает нынешний спад у команды.

Статистика личных встреч

Впервые чемпион Норвегии последних лет приезжает на поле легендарного Олд Траффорд.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом поединка англичан, причем безоговорочным. Но они пока что еще очень далеки от оптимальной формы, так что стоит использовать ставку на то, что на Олд Траффорд будет тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,76).