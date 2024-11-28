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Лига Европы28 ноября 2024, 20:15 | Обновлено 28 ноября 2024, 20:36
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Лига Европы. Все матчи игрового дня 28 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 28 ноября видеотрансляции матчей 5-го тура Лиги Европы
28 ноября 2024, 20:15 | Обновлено 28 ноября 2024, 20:36
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Вечером 28 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги Европы.
Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига Европы. 5-й тур, 28 ноября
- 19:45. АЗ Алкмаар – Галатасарай
- 19:45. Андерлехт – Порту
- 19:45. Атлетик – Эльфсборг
- 19:45. Бешикташ – Маккаби Тель-Авив
- 19:45. Динамо Киев – Виктория Пльзень
- 19:45. Карабах – Лион
- 19:45. Лацио – Лудогорец
- 19:45. РФШ – ПАОК
- 22:00. Брага – Хоффенхайм
- 22:00. Манчестер Юнайтед – Буде-Глимт
- 22:00. Мідтьюлланд – Айнтрахт Франкфурт
- 22:00. Ницца – Рейнджерс
- 22:00. Реал Сосьедад – Аякс
- 22:00. Славия Прага – Фенербахче
- 22:00. Стяуа – Олимпиакос Пірей
- 22:00. Твенте – Юнион Сен-Жилуаз
- 22:00. Тоттенхэм – Рома
- 22:00. Ференцварош – Мальме
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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