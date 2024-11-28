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Лига Европы
Славия Прага
28.11.2024 22:00 - : -
Фенербахче
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Лига Европы
28 ноября 2024, 20:15 | Обновлено 28 ноября 2024, 20:36
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Лига Европы. Все матчи игрового дня 28 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 28 ноября видеотрансляции матчей 5-го тура Лиги Европы

28 ноября 2024, 20:15 | Обновлено 28 ноября 2024, 20:36
391
0
Лига Европы. Все матчи игрового дня 28 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги Европы.

Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига Европы. 5-й тур, 28 ноября

  • 19:45. АЗ Алкмаар – Галатасарай
  • 19:45. Андерлехт – Порту
  • 19:45. Атлетик – Эльфсборг
  • 19:45. Бешикташ – Маккаби Тель-Авив
  • 19:45. Динамо Киев – Виктория Пльзень
  • 19:45. Карабах – Лион
  • 19:45. Лацио – Лудогорец
  • 19:45. РФШ – ПАОК
  • 22:00. Брага – Хоффенхайм
  • 22:00. Манчестер Юнайтед – Буде-Глимт
  • 22:00. Мідтьюлланд – Айнтрахт Франкфурт
  • 22:00. Ницца – Рейнджерс
  • 22:00. Реал Сосьедад – Аякс
  • 22:00. Славия Прага – Фенербахче
  • 22:00. Стяуа – Олимпиакос Пірей
  • 22:00. Твенте – Юнион Сен-Жилуаз
  • 22:00. Тоттенхэм – Рома
  • 22:00. Ференцварош – Мальме

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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