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Лига Европы
РФШ
28.11.2024 19:45 – FT 0 : 2
ПАОК
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Лига Европы
29 ноября 2024, 09:46 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:15
43
0

РФШ – ПАОК – 0:2. Преимущество гостей в Риге. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы

29 ноября 2024, 09:46 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:15
43
0
РФШ – ПАОК – 0:2. Преимущество гостей в Риге. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «РФШ» сыграл с «ПАОКом».

Матч состоялся в Риге на стадионе «Даугавас» и завершился победой гостей 0:2.

Лига Европы. 5-й тур. 28 ноября

«РФШ» – «ПАОК» – 0:2

Гол: Десподов 2, Чалов, 59

Видеообзор матча:

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Федор Чалов (ПАОК).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Кирил Десподов (ПАОК).
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РФШ Рига ПАОК Лига Европы видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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