Лига Европы29 ноября 2024, 09:46 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:15
43
0
РФШ – ПАОК – 0:2. Преимущество гостей в Риге. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы
29 ноября 2024, 09:46 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:15
43
0
28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «РФШ» сыграл с «ПАОКом».
Матч состоялся в Риге на стадионе «Даугавас» и завершился победой гостей 0:2.
Лига Европы. 5-й тур. 28 ноября
«РФШ» – «ПАОК» – 0:2
Гол: Десподов 2, Чалов, 59
Видеообзор матча:
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Федор Чалов (ПАОК).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Кирил Десподов (ПАОК).
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