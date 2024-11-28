Первый блок матчей ЛЕ. Пятое фиаско Динамо и последнее место в таблице

Вечером 28 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги Европы.

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Динамо потерпело 5-е поражение подряд в ЛЕ, уступив Виктории Пльзень (1:2).

Киевская команда после 5 туров не имеет очков и занимает последнее 36-е место в турнирной таблице ЛЕ.

Лига Европы. 5-й тур, 28 ноября

19:45. АЗ Алкмаар – Галатасарай – 1:1

19:45. Андерлехт – Порту – 2:2

19:45. Атлетик – Эльфсборг – 3:0

19:45. Бешикташ – Маккаби Тель-Авив – 1:3

19:45. Динамо Киев – Виктория Пльзень – 1:2

– Виктория Пльзень – 1:2 19:45. Карабах – Лион – 1:4

19:45. Лацио – Лудогорец – 0:0

19:45. РФШ – ПАОК – 0:2

Промежуточная турнирная таблица после первого блока матчей