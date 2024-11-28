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Лига Европы
28 ноября 2024, 22:23 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:40
198
0

Первый блок матчей ЛЕ. Пятое фиаско Динамо и последнее место в таблице

Вечером 28 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги Европы.

28 ноября 2024, 22:23 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:40
198
0
Первый блок матчей ЛЕ. Пятое фиаско Динамо и последнее место в таблице
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо потерпело 5-е поражение подряд в ЛЕ, уступив Виктории Пльзень (1:2).

Киевская команда после 5 туров не имеет очков и занимает последнее 36-е место в турнирной таблице ЛЕ.

Лига Европы. 5-й тур, 28 ноября

  • 19:45. АЗ Алкмаар – Галатасарай – 1:1
  • 19:45. Андерлехт – Порту – 2:2
  • 19:45. Атлетик – Эльфсборг – 3:0
  • 19:45. Бешикташ – Маккаби Тель-Авив – 1:3
  • 19:45. Динамо Киев – Виктория Пльзень – 1:2
  • 19:45. Карабах – Лион – 1:4
  • 19:45. Лацио – Лудогорец – 0:0
  • 19:45. РФШ – ПАОК – 0:2

Промежуточная турнирная таблица после первого блока матчей

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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