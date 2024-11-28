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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
28.11.2024 22:00 – FT 3 : 2
Будё-Глимт
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Лига Европы
28 ноября 2024, 23:54 | Обновлено 29 ноября 2024, 00:04
167
0

Аморим в статусе наставника МЮ дебютировал в ЛЕ с победы над Буде-Глимтом

Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу английского клуба

28 ноября 2024, 23:54 | Обновлено 29 ноября 2024, 00:04
167
0
Аморим в статусе наставника МЮ дебютировал в ЛЕ с победы над Буде-Глимтом
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Буде-Глимтом».

Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

За хозяев голом отличился Алехандро Гарначо, также дубль оформил Расмус Хойлунд. Гости ответили забитыми мячами Хакона Эвьена и Филиппа Цинкернагеля.

Этот матч стал для Рубена Аморима дебютом в Лиге Европы, в качестве главного тренера «Красных дьяволов».

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место с 9 очками.«Буде-Глимт», имея в своем активе 7 очков, занимает 17 позицию.

Лига Европы. 5-й тур. 28 ноября

Манчестер Юнайтед – Буде-Глимт – 3:2

Голы: Гарначо, 1, Хойлунд, 45, 50 – Эвьен, 19, Цинкернагель, 23

Манчестер Юнайтед: Онана, Мазрави, Де Лигт, (Каземиро, 66), Мартинес, (Шоу, 59), Антони, (Диалло, 59), Угарте, Фернандеш, Маласия, (Далот, 46), Маунт, (Рашфорд, 59) ), Хойлунд, Гарначо

Буде-Глимт: Хайкин, Бьоркан, Бйортуфт, Гундерсон, Уэмбангомо, (Шеволд, 63), Фет, (Салтнес, 71), Берг, Эвьен, (Аукленд, 83), Гауге, Хельмерсен, (Гег, 63), Цинкернагель, (Маатта, 7 )

Предупреждения: Онана, 89, Каземиро, 90+2 – Хельмерсен, 31

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Манчестер Юнайтед Буде-Глимт Лига Европы Рубен Аморим Алехандро Гарначо Расмус Хойлунд
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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