Манчестер Юнайтед – Буде-Глимт – 3:2. Первый триумф Аморима. Видео голов
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28 ноября «Манчестер Юнайтед» встретился с «Буде-Глимтом» в рамках пятом туре Лиги Европы.
Матч проходил на легендарном стадионе «Олд Траффорд».
Оба коллектива устроили голевую феерию, однако победителем из простыни вышли именно красные дьяволы – 3:2.
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За первые 45 минут команды обменялись забить мяч, установил паритет – 2:2. Героем поединка стал Расмус Хойлунд, не просто оформивший дубль, но и принесший «Манчестер Юнайтед» победу.
В турнирной таблице дьяволы находятся на 12-й строчке, тогда как «Буде-Глимт» – 17-й.
Лига Европы. 5-й тур, 28 ноября
«Манчестер Юнайтед» – «Буде-Глимт» – 3:2
Голы: Гарначо, 1, Хойлунд, 45, 50 – Эвьен, 19, Цинкернагель, 23
Видеообзор матча
События матча
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