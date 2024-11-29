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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
28.11.2024 22:00 – FT 3 : 2
Будё-Глимт
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Лига Европы
29 ноября 2024, 04:34 | Обновлено 29 ноября 2024, 04:37
65
0

Манчестер Юнайтед – Буде-Глимт – 3:2. Первый триумф Аморима. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы

29 ноября 2024, 04:34 | Обновлено 29 ноября 2024, 04:37
65
0
Манчестер Юнайтед – Буде-Глимт – 3:2. Первый триумф Аморима. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября «Манчестер Юнайтед» встретился с «Буде-Глимтом» в рамках пятом туре Лиги Европы.

Матч проходил на легендарном стадионе «Олд Траффорд».

Оба коллектива устроили голевую феерию, однако победителем из простыни вышли именно красные дьяволы – 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За первые 45 минут команды обменялись забить мяч, установил паритет – 2:2. Героем поединка стал Расмус Хойлунд, не просто оформивший дубль, но и принесший «Манчестер Юнайтед» победу.

В турнирной таблице дьяволы находятся на 12-й строчке, тогда как «Буде-Глимт» – 17-й.

Лига Европы. 5-й тур, 28 ноября

«Манчестер Юнайтед» – «Буде-Глимт» – 3:2

Голы: Гарначо, 1, Хойлунд, 45, 50 – Эвьен, 19, Цинкернагель, 23

Видеообзор матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Синкернагель (Будё-Глимт).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Хакон Эвьен (Будё-Глимт).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед Буде-Глимт Лига Европы Рубен Аморим Расмус Хойлунд Алехандро Гарначо видео голов и обзор Олд Траффорд
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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