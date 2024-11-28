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Украина. Первая лига
28 ноября 2024, 11:53 |
236
0

Минай официально попрощался с шестью футболистами

Клуб решил устроить чистку состава

28 ноября 2024, 11:53 |
236
0
Минай официально попрощался с шестью футболистами
ФК Минай

Представитель Первой лиги «Минай» объявил о прекращении контрактов с шестью футболистами. Причина такого решения неизвестна.

Покинули ужгородский клуб такие игроки: Даниил Хондак, Владислав Дворовенко, Дмитрий Нагиев, Олег Вишневский, Владислав Еременко и Егор Шалфеев.

В турнирной таблице «Минай» занял шестое место в группе А. Как результат, команда попала в группу выбывания.

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Минай Первая лига Украины Даниил Хондак Дмитрий Нагиев Олег Вишневский Егор Шалфеев
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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