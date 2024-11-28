Украина. Первая лига28 ноября 2024, 11:53 |
236
0
Минай официально попрощался с шестью футболистами
Клуб решил устроить чистку состава
28 ноября 2024, 11:53 |
236
0
Представитель Первой лиги «Минай» объявил о прекращении контрактов с шестью футболистами. Причина такого решения неизвестна.
Покинули ужгородский клуб такие игроки: Даниил Хондак, Владислав Дворовенко, Дмитрий Нагиев, Олег Вишневский, Владислав Еременко и Егор Шалфеев.
В турнирной таблице «Минай» занял шестое место в группе А. Как результат, команда попала в группу выбывания.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 ноября 2024, 08:18 31
Поединок состоится 28 ноября в 19:45 по Киеву
Футбол | 27 ноября 2024, 12:24 14
Вспоминаем начальный этап украинского хавбека в европейском футболе…
Футбол | 28.11.2024, 11:18
Футбол | 27.11.2024, 15:01
Бокс | 28.11.2024, 08:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.11.2024, 13:41 59
26.11.2024, 08:13 11
27.11.2024, 23:56 339
28.11.2024, 06:23 25
26.11.2024, 10:24 28
26.11.2024, 08:25 2