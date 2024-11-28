Минай официально попрощался с шестью футболистами

Представитель Первой лиги «Минай» объявил о прекращении контрактов с шестью футболистами. Причина такого решения неизвестна.

Покинули ужгородский клуб такие игроки: Даниил Хондак, Владислав Дворовенко, Дмитрий Нагиев, Олег Вишневский, Владислав Еременко и Егор Шалфеев.

В турнирной таблице «Минай» занял шестое место в группе А. Как результат, команда попала в группу выбывания.