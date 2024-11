ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Челси возглавил клуб в Англии

Английский «Ковентри» официально объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что 46-летний специалист подписал с «Ковентри» контракт, который будет действовать до завершения сезона 2026/27.

Последней работой Фрэнка Лэмпарда была должность временно исполняющего обязанности главного тренера «Челси» в сезоне 2022/23. Тогда англичанин провел во главе команды 11 матчей, одержав лишь 1 победу и потерпев 8 поражений.

На данный момент «Ковентри» занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа (второй дивизион Англии), набрав 17 очко в 17 матчах.

We are delighted to announce the appointment of Frank Lampard as Head Coach. ⤵️