Турнирная таблица АПЛ после 28-го тура: Ливерпуль, Арсенал, Ноттингем

С 8 по 10 марта состоялись матчи 28-го тура Английской Премьер-лиги.

Последняя встреча тура состоялась в понедельник – Ньюкасл на выезде переиграл Вест Хэм (1:0).

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В центральном матче тура Манчестер Юнайтед и Арсенал разошлись миром (1:1). Ливерпуль имеет перевес над Арсеналом в 15 очков и очень близок к долгожданному титулу.

Ноттингем Форест удерживает третье место после сенсационной победы над Манчестер Сити (1:0). Челси обыграл Лестер (1:0) и вошел в топ-4, зону Лиги чемпионов.

Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (70 очок), Арсенал (55), Ноттингем Форест (51), Челси (49), Ман Сити, Ньюкасл (47), Брайтон (46), Астон Вилла (45), Борнмут (по 44), Фулхэм (42).

⚽️ Английская Премьер-лига. 28-й тур

🔹 8 марта

14:30. Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:0

– Манчестер Сити – 1:0 17:00. Брайтон – Фулхэм – 2:1

– Фулхэм – 2:1 17:00. Кристал Пэлас – Ипсвич – 1:0

– Ипсвич – 1:0 17:00. Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1

– Саутгемптон – 3:1 19:30. Брентфорд – Астон Вилла – 0:1

– 0:1 22:00. Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1

🔹 9 марта

16:00. Тоттенхэм – Борнмут – 2:2

16:00. Челси – Лестер – 1:0

– Лестер – 1:0 18:30. Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1

🔹 10 марта

22:00. Вест Хэм – Ньюкасл – 0:1

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 29 21 7 1 69 - 27 70 2 Арсенал 28 15 10 3 52 - 24 55 3 Ноттингем Форест 28 15 6 7 45 - 33 51 4 Челси 28 14 7 7 53 - 36 49 5 Манчестер Сити 28 14 5 9 53 - 38 47 6 Ньюкасл 28 14 5 9 47 - 38 47 7 Брайтон 28 12 10 6 46 - 40 46 8 Астон Вилла 29 12 9 8 41 - 45 45 9 Борнмут 28 12 8 8 47 - 34 44 10 Фулхэм 28 11 9 8 41 - 38 42 11 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36 - 33 39 12 Брентфорд 28 11 5 12 48 - 44 38 13 Тоттенхэм 28 10 4 14 55 - 41 34 14 Манчестер Юнайтед 28 9 7 12 34 - 40 34 15 Эвертон 28 7 12 9 31 - 35 33 16 Вест Хэм 28 9 6 13 32 - 48 33 17 Вулверхэмптон 28 6 5 17 38 - 57 23 18 Ипсвич Таун 28 3 8 17 26 - 58 17 19 Лестер 28 4 5 19 25 - 62 17 20 Саутгемптон 28 2 3 23 20 - 68 9 Полная таблица

📊 Инфографика