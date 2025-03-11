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Англия
11 марта 2025, 18:12 | Обновлено 11 марта 2025, 18:17
432
0

Турнирная таблица АПЛ после 28-го тура: Ливерпуль, Арсенал, Ноттингем

Красные имеют огромный перевес в 15 очков над канонирами

11 марта 2025, 18:12 | Обновлено 11 марта 2025, 18:17
432
0
Турнирная таблица АПЛ после 28-го тура: Ливерпуль, Арсенал, Ноттингем
Getty Images/Global Images Ukraine

С 8 по 10 марта состоялись матчи 28-го тура Английской Премьер-лиги.

Последняя встреча тура состоялась в понедельник – Ньюкасл на выезде переиграл Вест Хэм (1:0).

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В центральном матче тура Манчестер Юнайтед и Арсенал разошлись миром (1:1). Ливерпуль имеет перевес над Арсеналом в 15 очков и очень близок к долгожданному титулу.

Ноттингем Форест удерживает третье место после сенсационной победы над Манчестер Сити (1:0). Челси обыграл Лестер (1:0) и вошел в топ-4, зону Лиги чемпионов.

Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (70 очок), Арсенал (55), Ноттингем Форест (51), Челси (49), Ман Сити, Ньюкасл (47), Брайтон (46), Астон Вилла (45), Борнмут (по 44), Фулхэм (42).

⚽️ Английская Премьер-лига. 28-й тур

🔹 8 марта

  • 14:30. Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:0
  • 17:00. Брайтон – Фулхэм – 2:1
  • 17:00. Кристал Пэлас – Ипсвич – 1:0
  • 17:00. Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1
  • 19:30. Брентфорд – Астон Вилла – 0:1
  • 22:00. Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1

🔹 9 марта

  • 16:00. Тоттенхэм – Борнмут – 2:2
  • 16:00. Челси – Лестер – 1:0
  • 18:30. Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1

🔹 10 марта

  • 22:00. Вест Хэм – Ньюкасл – 0:1

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69 - 27 70
2 Арсенал 28 15 10 3 52 - 24 55
3 Ноттингем Форест 28 15 6 7 45 - 33 51
4 Челси 28 14 7 7 53 - 36 49
5 Манчестер Сити 28 14 5 9 53 - 38 47
6 Ньюкасл 28 14 5 9 47 - 38 47
7 Брайтон 28 12 10 6 46 - 40 46
8 Астон Вилла 29 12 9 8 41 - 45 45
9 Борнмут 28 12 8 8 47 - 34 44
10 Фулхэм 28 11 9 8 41 - 38 42
11 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36 - 33 39
12 Брентфорд 28 11 5 12 48 - 44 38
13 Тоттенхэм 28 10 4 14 55 - 41 34
14 Манчестер Юнайтед 28 9 7 12 34 - 40 34
15 Эвертон 28 7 12 9 31 - 35 33
16 Вест Хэм 28 9 6 13 32 - 48 33
17 Вулверхэмптон 28 6 5 17 38 - 57 23
18 Ипсвич Таун 28 3 8 17 26 - 58 17
19 Лестер 28 4 5 19 25 - 62 17
20 Саутгемптон 28 2 3 23 20 - 68 9
Полная таблица

📊 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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