Турнирная таблица АПЛ после 28-го тура: Ливерпуль, Арсенал, Ноттингем
Красные имеют огромный перевес в 15 очков над канонирами
С 8 по 10 марта состоялись матчи 28-го тура Английской Премьер-лиги.
Последняя встреча тура состоялась в понедельник – Ньюкасл на выезде переиграл Вест Хэм (1:0).
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В центральном матче тура Манчестер Юнайтед и Арсенал разошлись миром (1:1). Ливерпуль имеет перевес над Арсеналом в 15 очков и очень близок к долгожданному титулу.
Ноттингем Форест удерживает третье место после сенсационной победы над Манчестер Сити (1:0). Челси обыграл Лестер (1:0) и вошел в топ-4, зону Лиги чемпионов.
Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (70 очок), Арсенал (55), Ноттингем Форест (51), Челси (49), Ман Сити, Ньюкасл (47), Брайтон (46), Астон Вилла (45), Борнмут (по 44), Фулхэм (42).
⚽️ Английская Премьер-лига. 28-й тур
🔹 8 марта
- 14:30. Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:0
- 17:00. Брайтон – Фулхэм – 2:1
- 17:00. Кристал Пэлас – Ипсвич – 1:0
- 17:00. Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1
- 19:30. Брентфорд – Астон Вилла – 0:1
- 22:00. Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1
🔹 9 марта
- 16:00. Тоттенхэм – Борнмут – 2:2
- 16:00. Челси – Лестер – 1:0
- 18:30. Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1
🔹 10 марта
- 22:00. Вест Хэм – Ньюкасл – 0:1
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|29
|21
|7
|1
|69 - 27
|70
|2
|Арсенал
|28
|15
|10
|3
|52 - 24
|55
|3
|Ноттингем Форест
|28
|15
|6
|7
|45 - 33
|51
|4
|Челси
|28
|14
|7
|7
|53 - 36
|49
|5
|Манчестер Сити
|28
|14
|5
|9
|53 - 38
|47
|6
|Ньюкасл
|28
|14
|5
|9
|47 - 38
|47
|7
|Брайтон
|28
|12
|10
|6
|46 - 40
|46
|8
|Астон Вилла
|29
|12
|9
|8
|41 - 45
|45
|9
|Борнмут
|28
|12
|8
|8
|47 - 34
|44
|10
|Фулхэм
|28
|11
|9
|8
|41 - 38
|42
|11
|Кристал Пэлас
|28
|10
|9
|9
|36 - 33
|39
|12
|Брентфорд
|28
|11
|5
|12
|48 - 44
|38
|13
|Тоттенхэм
|28
|10
|4
|14
|55 - 41
|34
|14
|Манчестер Юнайтед
|28
|9
|7
|12
|34 - 40
|34
|15
|Эвертон
|28
|7
|12
|9
|31 - 35
|33
|16
|Вест Хэм
|28
|9
|6
|13
|32 - 48
|33
|17
|Вулверхэмптон
|28
|6
|5
|17
|38 - 57
|23
|18
|Ипсвич Таун
|28
|3
|8
|17
|26 - 58
|17
|19
|Лестер
|28
|4
|5
|19
|25 - 62
|17
|20
|Саутгемптон
|28
|2
|3
|23
|20 - 68
|9
📊 Инфографика
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