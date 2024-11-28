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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
30.11.2024 13:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 ноября 2024, 12:36 |
33
0

ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 ноября в 13:00 состоится матч 15-го тура УПЛ

28 ноября 2024, 12:36 |
33
0
ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 30 ноября, в 13:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Верес».

Команды встретятся на Центральном стадионе города Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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