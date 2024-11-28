Тилльман отреагировал на победу над Шахтером. Он оформил дубль в матче

Полузащитник ПСВ Малик Тилльман, оформивший дубль в ворота донецкого «Шахтера» в 5 туре основного этапа Лиги чемпионов (3:2), поделился своими эмоциями после поединка.

«Мы не играли на своем привычном уровне. Мы все должны быть честными по этому поводу. Особенно когда вы играете плохо, есть много вещей, которые мы проанализируем, и потом сыграем лучше в следующий раз. Это единственный способ стать лучше», – сказал футболист.

Тилльман признан лучшим футболистом матча против «Шахтера». Также немец претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Ранее главный тренер «Шахтера» Марино Пушич нашел причины поражения «горняков» в матче против ПСВ.