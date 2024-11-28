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  4. Тилльман отреагировал на победу над Шахтером. Он оформил дубль в матче
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 11:49 |
121
0

Тилльман отреагировал на победу над Шахтером. Он оформил дубль в матче

Малик Тилльман считает, что его команда плохо сыграла

28 ноября 2024, 11:49 |
121
0
Тилльман отреагировал на победу над Шахтером. Он оформил дубль в матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Малик Тилльман

Полузащитник ПСВ Малик Тилльман, оформивший дубль в ворота донецкого «Шахтера» в 5 туре основного этапа Лиги чемпионов (3:2), поделился своими эмоциями после поединка.

«Мы не играли на своем привычном уровне. Мы все должны быть честными по этому поводу. Особенно когда вы играете плохо, есть много вещей, которые мы проанализируем, и потом сыграем лучше в следующий раз. Это единственный способ стать лучше», – сказал футболист.

Тилльман признан лучшим футболистом матча против «Шахтера». Также немец претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Ранее главный тренер «Шахтера» Марино Пушич нашел причины поражения «горняков» в матче против ПСВ.

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Малик Тилльман ПСВ ПСВ - Шахтер Лига чемпионов Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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