Лига чемпионов28 ноября 2024, 10:57 |
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Обидчик Шахтера претендует на звание лучшего игрока тура Лиги чемпионов
Малик Тилльман дважды огорчил вратаря донецкой команды
28 ноября 2024, 10:57 |
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26 и 27 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов – до завершения группового этапа клубам осталось провести еще по три игры. Официальный сайт УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока прошедшего тура.
Претенденты на звание лучшего футболиста:
- Флориан Вирц (Байер). Немецкий клуб уничтожил австрийский РБ Зальцбург со счетом 5:0. Флориан отметился двумя забитыми голами и отдал одну результативную передачу.
- Хулиан Альварес (Атлетико). Мадридская команда в гостях прошлась катком по чешской «Спарте» – 6:0. Аргентинец дважды огорчил вратаря соперников.
- Малик Тилльман (ПСВ). Нидерландский ПСВ совершил камбэк в матче с донецким «Шахтером» и вырвал победу со счетом 3:2. Тилльман отметился дублем за три минуты.
- Матео Ретеги (Аталанта). Итальянский клуб разгромил швейцарский «Янг Бойз» 6:1. Форвард Ретеги дважды забил в ворота соперника.
Ранее сообщалось, что УЕФА опубликовал список лучших сейвов прошедшего тура.
Who impressed you this matchweek? 🤔— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2024
Vote 👇#UCLPOTW | @PlayStationEU
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