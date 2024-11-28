Обидчик Шахтера претендует на звание лучшего игрока тура Лиги чемпионов

26 и 27 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов – до завершения группового этапа клубам осталось провести еще по три игры. Официальный сайт УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока прошедшего тура.

Претенденты на звание лучшего футболиста:

Флориан Вирц (Байер). Немецкий клуб уничтожил австрийский РБ Зальцбург со счетом 5:0. Флориан отметился двумя забитыми голами и отдал одну результативную передачу.

Хулиан Альварес (Атлетико). Мадридская команда в гостях прошлась катком по чешской «Спарте» – 6:0. Аргентинец дважды огорчил вратаря соперников.

Малик Тилльман (ПСВ). Нидерландский ПСВ совершил камбэк в матче с донецким «Шахтером» и вырвал победу со счетом 3:2. Тилльман отметился дублем за три минуты.

Матео Ретеги (Аталанта). Итальянский клуб разгромил швейцарский «Янг Бойз» 6:1. Форвард Ретеги дважды забил в ворота соперника.

Ранее сообщалось, что УЕФА опубликовал список лучших сейвов прошедшего тура.