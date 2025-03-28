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  4. Стартовый матч тура УПЛ перенесен из-за тревоги
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 12:56 |
380
0

Стартовый матч тура УПЛ перенесен из-за тревоги

«Ингулец» и «Верес» начнут игру в 13:20

28 марта 2025, 12:56 |
380
0
Стартовый матч тура УПЛ перенесен из-за тревоги
УПЛ

В пятницу, 28 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом».

Встречу примет стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Из-за воздушной тревоги Днепропетровской области старт поединка был перенесен. Вместо 13:00, команды выйдут на поле в 13:20 по киевскому времени.

Ранее главные тренеры обоих коллективов назвали стартовые составы на игру.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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