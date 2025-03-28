Украина. Премьер лига28 марта 2025, 12:56 |
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Стартовый матч тура УПЛ перенесен из-за тревоги
«Ингулец» и «Верес» начнут игру в 13:20
28 марта 2025, 12:56 |
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В пятницу, 28 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом».
Встречу примет стадион «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Из-за воздушной тревоги Днепропетровской области старт поединка был перенесен. Вместо 13:00, команды выйдут на поле в 13:20 по киевскому времени.
Ранее главные тренеры обоих коллективов назвали стартовые составы на игру.
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