Стартовый матч тура УПЛ перенесен из-за тревоги

В пятницу, 28 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом».

Встречу примет стадион «Горняк» в Кривом Роге.

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Из-за воздушной тревоги Днепропетровской области старт поединка был перенесен. Вместо 13:00, команды выйдут на поле в 13:20 по киевскому времени.

Ранее главные тренеры обоих коллективов назвали стартовые составы на игру.