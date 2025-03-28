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28 марта 2025, 12:53 |
1016
3

ФОТО. Бывшая девушка Винисиуса Жуниора поселилась в Киеве

Биа Мишель приехала в Украину вместе с футболистом Ромариньо

28 марта 2025, 12:53 |
1016
3
ФОТО. Бывшая девушка Винисиуса Жуниора поселилась в Киеве
Instagram. Биа Мишель

31-летний форвард Ромариньо, который является сыном легендарного бразильца Ромарио, будет выступать в составе Первой лиги Украины.

Ранее президент ЮКСА Сергей Лесни сообщил, что переговоры с футболистом прошли успешно. Ромариньо прибыл в Киев вместе со своей девушкой Биа Мишель, которая ранее встречалась с вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.

Мишель – популярная блогерша и танцовщица, за которой следят 1,6 млн человек в социальных сетях. Девушка в своем блоге делится мнением о жизни в Украине – ей нравится в Киеве, но она жалуется, что слишком мало украинцев знают английский язык, поэтому приходится постоянно использовать переводчик. Кроме того, Биа пообещала показать своим поклонникам архитектуру Украины, музеи, соборы и разные примечательные места.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Ромариньо lifestyle фото
Николай Титюк Источник: Instagram
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Lulinnha
Вместо развития академии и умелого скаутинга занимаются подписанием отстойного футбольного хлама из Бразилии... 
Ах, да хайп ! 
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+2
Xvalenok03
Мне тоже обидно. Понаехали всякие бразильцы, аргентинцы и прочее. А украинского языка не знают.
Вот как с ними общаться?
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-2
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