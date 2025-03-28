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Англия
28 марта 2025, 13:10 |
335
0

Один из лучших форвардов мира отказался переходить в Манчестер Юнайтед

Виктор Дьекереш не верит, что «красные дьяволы» сумеют выиграть титул

28 марта 2025, 13:10 |
335
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Один из лучших форвардов мира отказался переходить в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Форвард португальского «Спортинга» Виктор Дьекереш отказался переходить в английский «Манчестер Юнайтед». Футболист считает, что в составе «красных дьяволов» он не сможет выиграть ни один титул.

«Он хочет перейти в клуб, где сможет проявить себя и выигрывать трофеи. То, в каком положении сейчас находится «Манчестер Юнайтед», – это не тот вариант, который ему стоит рассматривать летом.

Он будет доступным во время летнего трансферного окна, поэтому будет несложно осуществить его переход. У Дьекереша существует джентельменское соглашение, согласно которому его отпустят примерно за 80 млн евро. Но на данном этапе агенты Виктора пытаются договориться с руководством «Спортинга» о снижении этой сумы до 60 или 70 млн», – сообщил журналист Данкан Каслс.

Виктор Дьекереш занимает четвертое место в рейтинге «Золотой бутсы» – он забил 28 голов в 25 матчах чемпионата. Контракт форварда истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость шведа составляет 75 млн евро.

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Спортинг Лиссабон Виктор Дьекереш Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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