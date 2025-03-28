Один из лучших форвардов мира отказался переходить в Манчестер Юнайтед

Форвард португальского «Спортинга» Виктор Дьекереш отказался переходить в английский «Манчестер Юнайтед». Футболист считает, что в составе «красных дьяволов» он не сможет выиграть ни один титул.

«Он хочет перейти в клуб, где сможет проявить себя и выигрывать трофеи. То, в каком положении сейчас находится «Манчестер Юнайтед», – это не тот вариант, который ему стоит рассматривать летом.

Он будет доступным во время летнего трансферного окна, поэтому будет несложно осуществить его переход. У Дьекереша существует джентельменское соглашение, согласно которому его отпустят примерно за 80 млн евро. Но на данном этапе агенты Виктора пытаются договориться с руководством «Спортинга» о снижении этой сумы до 60 или 70 млн», – сообщил журналист Данкан Каслс.

Виктор Дьекереш занимает четвертое место в рейтинге «Золотой бутсы» – он забил 28 голов в 25 матчах чемпионата. Контракт форварда истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость шведа составляет 75 млн евро.